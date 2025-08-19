Durante una reciente entrevista, Hoyos regaló a Vélez una bandera que tiene un inmenso significado emocional para ella y su familia.

Se trata de la bandera que usó el senador durante su graduación y a la que el periodista elogió por ser un inmenso legado sentimental.

“La bandera de graduación de @migueluribet será para mí un tesoro que guardaré siempre con cariño, respeto y gratitud. La tendré presente con la esperanza de que, como él soñó, podamos vivir en un país con paz, seguridad e ilusión. Desde mi orilla, haré todo lo posible para honrar su memoria y ese sueño que compartimos”, dijo Vélez al recibir la bandera de parte de Hoyos.

Tras el fallecimiento de Uribe Turbay, Hoyos relató cómo su familia ha enfrentado este doloroso proceso. Confesó que vivieron las horas más difíciles de sus vidas y que, durante todo el tiempo, mantuvieron la fe en que ocurriría un milagro que le devolviera la salud y la posibilidad de reencontrarse con su hijo de 4 años y su esposa, María Claudia Tarazona.

Hoyos reconoció que nunca perdió la esperanza, aunque los partes médicos alertaban sobre el retroceso de su condición. Explicó que, pese al desenlace, intenta entender el dolor sin pelear con Dios, asumiéndolo como un reto similar a escalar el Everest. Incluso, narró la dificultad de explicarle a su hijo que no volverán a ver a su tío.

Durante el funeral en Bogotá, la familia y allegados resaltaron el perfil humano y político de Uribe Turbay, su pasión por la música, el deporte y su compromiso por un país más justo.

Su esposa pidió honrar su memoria defendiendo la justicia y la democracia, sin odio ni venganza, manteniendo vivo su legado de paz y solidaridad.

