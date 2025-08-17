En un conversatorio del Centro Democrático, adelantado en homenaje al asesinado senador Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, dejó abierta la posibilidad de que el legado del congresista continúe en esa colectividad.

(Vea también: “No hay indicios”: delicado hallazgo en magnicidio de Miguel Uribe siembra dudas con el Gobierno)

Durante su intervención, agradeció la propuesta del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que en las próximas semanas sostendrán reuniones con los líderes del partido para definir los pasos a seguir. No descartó que de esos encuentros surja un dirigente que asuma las banderas que dejó su hijo como precandidato presidencial.

El mensaje del padre de Miguel Uribe

“Gracias por la propuesta que hizo el presidente Uribe, una vez más usted honra a Miguel con su confianza […] en los próximos meses escojamos y dependamos al triunfo abrumador de este liderazgo que tome las banderas de Miguel, para que en Colombia vuelva la seguridad”, manifestó Uribe Londoño.

El Dr. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, en conversatorio con Álvaro Uribe y precandidatos del Centro Democrático. pic.twitter.com/Q7nfYapA2y — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 17, 2025

Cabe resaltar que, tras la muerte del senador, algunos sectores y voces externas han mencionado al propio Miguel Uribe Londoño como una posible alternativa para encabezar ese camino político y continuar con el legado de su hijo dentro del partido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.