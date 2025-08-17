La investigación sobre el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el 7 de junio de 2025, avanza sin una conclusión definitiva, aunque la principal hipótesis apunta a la participación de ‘Iván Mordisco’, jefe de disidencias de las Farc.

La línea investigativa más sólida relaciona a Élder José Arteaga, alias ‘el Costeño’, capturado por coordinar la logística del atentado y con nexos directos con las estructuras de Mordisco en Caquetá. Hasta el momento hay seis detenidos, incluido el sicario de 15 años.

Aunque el presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno han sugerido la posible participación del Eln, la ‘Segunda Marquetalia’ o incluso una “junta del narcotráfico” internacional, los investigadores no han encontrado pruebas que sustenten estas versiones, detalla El Tiempo.

“En el expediente por el que ya hay seis capturados, incluido el sicario, por ahora no hay indicios sólidos que apunten ni al Eln ni al ‘zarco Aldinever’ y su ‘Segunda Marquetalia’”, añade ese diario.

Este hecho plantea dudas hacia el Gobierno y cuáles son los motivos para señalar a algunos grupos criminales que, según los investigadores, no tendrían relación con el magnicidio.

Lo que sí parece claro es que Uribe fue asesinado por su alto perfil político y su rol como líder opositor, lo que remite a los magnicidios de finales de los años ochenta.

Las pesquisas también revelan fallas graves en la protección brindada por la Policía y la Unidad Nacional de Protección, aprovechadas por los atacantes, apuntó ese medio.

La Fiscalía, con más de 200 expertos en el caso, continúa rastreando nexos financieros y criminales en Caquetá y no descarta vínculos internacionales, mientras la familia del senador pide apoyo de agencias de inteligencia extranjeras.

