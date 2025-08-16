El papá de María Carolina Hoyos es Luis Francisco Hoyos Villegas, primer esposo de Diana Turbay e hijo de la exgobernadora de Caldas Pilar Villegas de Caldas, que además fue representante a la Cámara y senadora del Congreso de Colombia.

Hoyos Villegas se separó de Turbay cuando su hija tenía dos años de edad, contó ella en uno de sus libros. Pese a que se quedó a vivir con su mamá, siempre fue muy unida a él. A sus 17 años, cuando Turbay fue secuestrada por el cartel de Medellín, la hermana de Miguel Uribe se fue a vivir con su padre, que para entonces ya tenía otra esposa y dos hijos más.

Ahí se separó de su fallecido hermano, que para ese momento tenía cuatro años de edad. Él fue criado por su papá, el empresario Miguel Uribe Londoño, y su abuela materna, Nydia Quintero. Pese a vivir en casas distintas, Hoyos y Uribe Turbay siempre fueron muy unidos e incluso él también creó un vínculo familiar con los otros hermanos de ella.

Luis Francisco Hoyos, además, es hermano Juan Martín Villegas Hoyos, abogado que también fue senador de la República y que tuvo otros cargos públicos, sobre todo, en Manizales.

El papá de María Carolina Hoyos se volvió el bastón de ella para superar los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su mamá, el fallecimiento de su abuela Nydia Quintero y el asesinato de su hermano Miguel.

“No sé de dónde saca su entereza. Pero es él quien nos mantiene unidos. Él y Pía, junto a mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, es la red que me sostiene cuando todo tiembla”, escribió Hoyos Turbay sobre su progenitor.

Quiénes son los hermanos de María Carolina Hoyos por parte de papá

Además de Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos es hermana de Mauricio Hoyos Holguín, reconocido por ser uno de los inversionistas del programa ‘Shark Tank Colombia’ y por ser el CEO de Sencia, compañía que administra El Campín de Bogotá y la que hará el nuevo estadio de la capital.

Asimismo, es hermana de Andrés Albán Holguín, empresario y cofundador de Punto Red, que también tiene participación en Sencia. Esta es una imagen de María Carolina Hoyos con sus hermanos:

