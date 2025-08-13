Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025 después de batallar durante dos meses en la Fundación Santa Fe luego de un atentado a bala el 7 de junio.

El fallecimiento del prominente político fue un golpe duro para la nación y provocó rechazo. Así se pudo evidenciar este 13 de agosto de 2025 en la capital colombiana, que fue testigo de los eventos enmarcados por el sepelio del senador y precandidato presidencial.

Susto de hijas de Claudia Tarazona por disparos en funeral de Miguel Uribe

La familia del senador Uribe vivió un gran susto durante la ceremonia, particularmente María Claudia Tarazona, viuda de Miguel, y sus hijas. Disparos, en medio de honores militares, causaron gran conmoción en los asistentes.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que las fuerzas militares rindieron honores al fallecido por su servicio como parlamentario, las hijas de Claudia Tarazona se asustaron.

Las detonaciones que retumbaron en el Cementerio Central tomaron por sorpresa a algunos de los presentes, pero en especial a las menores, una de ellas incluso alcanza a agacharse y mira hacia atrás.

Sin embargo, enseguida se dan cuenta de que se trata de disparos controlados por parte de los militares presentes en el lugar, por lo que el funeral del precandidato continuó su curso.

¿Cómo fue el funeral de Miguel Uribe?

Los primeros actos del sepelio tuvieron lugar en el Congreso de la República, en donde su cuerpo fue despedido en cámara ardiente. Luego de esto, se llevó a cabo una ceremonia privada en la Catedral Primada, culminando con su entierro en el Cementerio Central.

Colombia vive un momento de gran tensión e incertidumbre. Esta escalada de violencia ha encendido las alarmas en todos los sectores sociales y políticos. ¿Cómo llegó Colombia a esta situación?

El último adiós! Así se despiden la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, y su pequeño hijo Alejandro del féretro del senador que reposará desde hoy y hasta la eternidad en el Cementerio Central de Bogotá.

