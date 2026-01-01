La celebración de la tradicional caravana de años viejos en el municipio de Fresno, Tolima, se vio interrumpida por un accidente registrado en el sector de La Variante, en inmediaciones del Cuerpo de Bomberos, provocando un momento de preocupación.

Una grabación difundida en redes sociales muestra que, en medio del recorrido, un vehículo tipo turbo, que estaba repleto de ciudadanos, presentó una falla que terminó con los ocupantes en el piso y varios jóvenes con lesiones.

La carrocería del camión no aguantó el peso y se zafó. Afortunadamente, no se presentaron víctimas mortales, pero el video muestra que la estructura cayó sobre algunos de los pasajeros.

Al lugar acudieron rápidamente los organismos de socorro, que brindaron atención a los afectados y evaluaron su estado de salud. De acuerdo con la información conocida, las lesiones no revistieron gravedad, aunque los heridos recibieron valoración médica preventiva.

Durante la caravana de Años Viejos, en Fresno, Tolima, sector La Variante, cerca al Cuerpo de Bomberos, un vehículo tipo turbo sufrió un percance y varios jóvenes resultaron lesionados. Fueron atendidos por organismos de socorro. Autoridades llaman a la prudencia y a reforzar la… pic.twitter.com/7ZsBe5JpmN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 31, 2025

Autoridades recomiendan prudencia en las celebraciones de año nuevo

Luego de lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de seguridad en este tipo de eventos, especialmente cuando se desarrollan actividades que involucran vehículos y alta afluencia de personas. Asimismo, insistieron en la importancia de la prudencia y del cumplimiento de los protocolos establecidos para evitar nuevos incidentes durante celebraciones públicas.

