Una grave situación de movilidad se presentó en la tarde de este martes, 30 de diciembre, en la Vía al Llano, más específicamente en el Túnel Buenavista I que conecta Bogotá con Villavicencio.

Tal como informó Coviandina y luego se pudo presenciar en un video compartido en las redes sociales, una motocicleta con dos ocupantes cogió un bache, perdió el control y se cayó, dejando heridas a las dos personas involucradas.

Sin embargo, lo más grave ocurrió después, ya que apenas se cayeron el conductor y el acompañante, la motocicleta presentó un conato de incendio, es decir, se prendió en llamas, pero pudo ser apagada minutos después.

Este es el video de la situación:

Este es el impactante video del accidente que dejó dos personas heridas y una motocicleta incinerada en el túnel Buenavista l en la vía a Villavicencio. #VocesySonidos pic.twitter.com/yt1L05GztN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 30, 2025

De inmediato se presentaron las autoridades en esta zona porque el humo y las llamas significaban un peligro para la infraestructura, por lo que tuvieron que hacer un cierre total del túnel.

Por eso mismo el trancón en ese sector es bastante grande, ya que el incidente se presentó hace unas horas y aún no hay paso, pero las autoridades les piden paciencia a los conductores porque están haciendo las revisiones correspondientes de la infraestructura y demás para que el paso sea seguro, especialmente en una época en la que se espera una gran afluencia de automóviles por ese sector.

Además, en los últimos minutos se reportó otro “cierre temporal y preventivo” en el k1+000 de la vía Bogotá-Villavicencio por, explicó Coviandina, alto flujo vehicular, por lo que de nuevo les piden paciencia a los conductores.

(6:00 p.m) *Atencion* Autoridades reportan cierre temporal y preventivo en el k1+000 Bta – vcio por alto flujo vehicular. Siga las recomendaciones del personal de la Policía encargada de controlar el tráfico. Se presenta tiempo seco en el corredor vial. pic.twitter.com/Nv0969Un1d — Coviandina (@CoviandinaSAS) December 30, 2025

Por otro lado, las autoridades les recomiendan a los conductores respetar los límites de velocidad, estar pendientes de las señales de tránsito y demás para evitar incidentes en las vías.

