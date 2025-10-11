En medio de la celebración del puente festivo por el Día de la Raza, miles de viajeros abandonan Bogotá y se dirigen hacia destinos del Meta por la vía al Llano que, parte del cierre por el deslizamiento en Chipaque (Cundinamarca), enfrenta varios siniestros viales en la madrugada de este sábado 11 de octubre.

Por esta razón, para facilitar el tránsito, en medio de las complicaciones de la carretera, se habilitó un sistema denominado Plan Semáforo que implica el paso alterno de 150 vehículos en sentido Villavicencio/Bogotá y luego 100 vehículos en sentido contrario.

Sin embargo, por el alto flujo vehicular y varios accidentes, se comenzaron a presentar represamientos, por lo que varios usuarios comenzaron a levantar quejas en redes sociales.

“Terrible esto. Llevamos viajando desde las 9 de la noche y no hemos pasado ni la mitad del trayecto. Tienen que solucionar esto pronto. Esto definitivamente es una burla con los colombianos”, indicó una internauta.

Asimismo, un ciudadano aseguró que, gracias a los trancones, pasó la noche en su vehículo. “Buenos días. Celebremos que pasamos la noche en la vía y que Coaviandina, finalmente, vuelva a reportar una mala noticia”, aseguró.

(11:42 p.m). Durante la madrugada se implementará el Plan Semáforo en el corredor vial, el cual consiste en permitir el paso de 150 vehículos en sentido Vcio/Btá y 100 vehículos en sentido Btá/Vcio, con el fin de mejorar la movilidad y garantizar un tránsito seguro. pic.twitter.com/e5QACz4q3B — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

Accidentes en vía al Llano este sábado provocaron trancones

Hacia la 1:55 a. m., Coviandina, empresa encargada de la concesión, informó de un grave siniestro vial entre un carro particular y un vehículo de carga. De acuerdo con la compañía, un conductor quedó atrapado en el kilómetro 33+400.

(1:55 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se presentan pasos alternos en el k33+400 debido a siniestro vial que involucra vehículo particular con automotor de carga y un conductor atrapado. Personal de la concesión y de la Policía al frente de la situación. pic.twitter.com/NKm2Qoo9oQ — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

Además, hacia las 2:25 a.m. se presentó otro siniestro vial. En esa oportunidad fue un motociclista que se chocó contra uno de los separadores móviles que se encuentran cerca al peaje de Pipiral.

(2:25 a.m.) *Atención* Autoridades informan que se presentan cierre del peaje Pipiral Vcio – Btá, debido a siniestro vial que involucra a motociclista que chocó contra maletines en la salida del túnel 1. Personal de la concesión y de la Policía al frente de la situación. pic.twitter.com/fZZlzlq9mY — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 11, 2025

