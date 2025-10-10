El exsenador y exembajador en Reino Unido envió una carta a los codirectores del Partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, solicitando reunirse con la bancada del Senado y la Cámara para presentar su propuesta política dentro del marco de su posible candidatura presidencial por el Frente Amplio.

En la misiva, Barreras propone que la colectividad retome su papel como partido de Gobierno, recordando su experiencia y capacidad para dirigir políticas públicas en áreas como salud, educación, seguridad y energía.

El excongresista destacó su vínculo histórico con el Partido de la U, al que perteneció durante dieciséis años y presidió en dos ocasiones.

Afirmó que busca fortalecer nuevamente a la colectividad para que vuelva a tener protagonismo en la dirección del país.

Barreras enfatizó que su proyecto se basa en la “unidad nacional” y en un gobierno que ejecute con resultados concretos los sueños de los colombianos.

Aunque no ha oficializado su aspiración, se da por hecho que será uno de los candidatos del Frente Amplio, coalición que agrupa sectores liberales, de centro-izquierda e izquierda. El candidato único de esa alianza se elegirá en la consulta interpartidista programada para marzo de 2026.

El problema, según Blu Radio, radica en que ese partido ya habría planteado darle el aval en la carrera presidencial a Juan Carlos Pinzón. De allí, la duda acerca de una posible jugada en la que Barreras le corra la butaca a Pinzón de cara a las elecciones de 2026.

