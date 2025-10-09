Un nuevo hecho de violencia contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sacudió a Colombia este jueves 9 de octubre. El dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Simón Bolívar, en el sur de Cartagena, cuando regresaba a su casa después de culminar su turno laboral.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Es una ‘fake news’”: Morales desmiente a Petro, por afirmación que hizo desde Bélgica)

Acá, una foto del guardián agredido:

El agresor fue captado por cámaras de seguridad, persiguiéndolo a pie y disparándole en repetidas ocasiones.

Unos videos compartidos en redes sociales mostraron el momento exacto en el que el individuo armado corrió detrás de Palacios, quien se desplazaba apresuradamente intentando evadir al atacante.

Se ve cómo el agresor efectúa varios disparos en movimiento contra la víctima mientras avanza. Poco después, se aprecia que otro vehículo (una motocicleta) lo espera a pocos metros para facilitar su huida.

La grabación sugiere que el ataque fue premeditado: el agresor lo siguió durante algunos metros, disparó en movimiento y posteriormente huyó en la motocicleta de apoyo.

El guardia, quien tropezó y cayó al suelo, logró levantarse después de que el sicario huyera y fue auxiliado por algunos transeúntes que estaban en el lugar. Incluso, una motocicleta paró para llevarlo a un centro médico lo más rápido posible.

Qué se sabe del ataque al guardia del Inpec en Cartagena

Las primeras informaciones indican que Palacios culminó su turno en el centro penitenciario y se dirigía hacia su vivienda, acompañado de un compañero. Alrededor de las 7:00 a. m., mientras caminaba por la urbanización Simón Bolívar, fue sorprendido por el individuo armado, quien lo atacó en plena vía pública.

Palacios emprendió una carrera de aproximadamente 100 metros hacia un callejón cercano con la intención de ponerse a salvo. Fue en ese trayecto que recibió al menos dos disparos: uno en la espalda y otro en el cuello, según recogió Blu Radio.

Luego del ataque, el agresor huyó en una motocicleta que lo aguardaba a pocos metros del lugar del atentado. La Policía emprendió un operativo de búsqueda bajo un “plan candado” para capturar al agresor.

Palacios fue trasladado a un centro asistencial en Cartagena, donde permanece bajo cuidados intensivos. Su estado de salud es reportado como reservado. Desde el Inpec se ha manifestado preocupación por la frecuencia de agresiones contra sus funcionarios.

📃 #BoletínINPEC | Ante los recientes hechos de violencia que se han presentado en los últimos días, el @INPEC_Colombia realiza un megaoperativo a nivel nacional, como parte de las medidas adoptadas para garantizar el control y la seguridad en las cárceles del país. pic.twitter.com/EAcKvvvKSK — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) October 9, 2025

La Policía Metropolitana de Cartagena, bajo el mando del Brigadier General Gelver Peña, indicó que ya se activaron protocolos para la captura del autor material. Según las autoridades, el agresor no actuó aislado: una motocicleta esperaba y el ataque fue coordinado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.