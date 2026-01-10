Una tragedia familiar aconteció en una carretera de Colombia, donde tres miembros de la misma familia perdieron la vida en un presunto intento de hurto. El hecho conmocionó tanto la región huilense como el municipio de origen de las víctimas, según informó El Tiempo.

Los hechos ocurrieron durante un viaje en carretera desde Cartagena del Chairá, en el departamento del Caquetá, hasta Medellín, en Antioquia. Los miembros de la familia viajaban en una camioneta Toyota Hilux, cuando fueron interceptados por hombres armados. Según las primeras informaciones, los atacantes pretendían robar el vehículo o las pertenencias de sus ocupantes. Sin embargo, un forcejeo en la camioneta habría desencadenado el violento final, de acuerdo con el rotativo.

En el marco del hecho, hallaron los cuerpos de Ovier Martínez Vargas, de 51 años, y de Yineth Soto Sánchez, de 40 años cerca del viaducto de El Quimbo, entre los municipios de Garzón y El Agrado, en el Huila. La magnitud de la violencia es tal que uno de los cuerpos apareció en la zona de la represa El Quimbo.

El comandante de la Policía de Huila, coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, explicó que se está desarrollando una intensa búsqueda para dar con los responsables. “Estamos recolectando información, verificando cámaras de seguridad y tomando testimonios, todo con el objetivo de identificar y capturar a los responsables”, afirmó el comandante para la prensa local.

Añadió a esta tragedia, la muerte de Jesús Antonio Canizales, esposo de Yineth Soto Sánchez, quien tratando de escapar de los atacantes se lanzó desde una altura considerable al embalse de El Quimbo. Luego de una búsqueda que duró alrededor de 15 horas, las autoridades dieron con su cuerpo, lamentablemente sin vida.

Por otro lado, un adolescente de 14 años, hijo de Yineth, logró ponerse a salvo e informar a las autoridades sobre la tragedia. Su testimonio será primordial en la investigación, otorgando elementos claves para la reconstrucción de los hechos.

Ovier Martínez Vargas se desempeñaba como árbitro en eventos deportivos en Cartagena del Chairá, y era un compadre cercano de la pareja Soto Sánchez – Canizales. Por tal motivo, su pérdida representa un golpe no solo para su familia sino para toda la comunidad.

Hasta el momento, la hipótesis de un intento de hurto que acabó en tragedia es la línea investigativa principal, sin embargo, todas las posibilidades están abiertas. Las autoridades continúan la difícil labor de recopilar las evidencias necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

