Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, dejó dos uniformados muertos y dos más heridos.

De acuerdo con La FM, el hecho ocurrió en la noche del lunes 5 de enero, cuando los agentes adelantaban labores de control en una zona rural de esta población del sur del país.

Según información oficial, los policías fueron sorprendidos por ráfagas de fusil atribuidas a integrantes de las disidencias de las FARC que operan en la región, en particular estructuras asociadas al frente Rodrigo Cadete, bajo el mando de alias Calarcá. El ataque se presentó en un área donde persiste la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

¿Quiénes son los policías muertos en Caquetá por ataque de este lunes 5 de enero?

Las víctimas fatales fueron identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, quienes fallecieron en el lugar de los hechos. Los otros dos uniformados heridos, el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el subintendente John Taborda, recibieron atención inicial y luego fueron trasladados en helicóptero a un centro asistencial de Florencia, debido a la gravedad de sus lesiones.

🔴#Atención| Dos policía fallecidos y dos más heridos deja ataque armado en Caquetá. El hecho se registró en medio de labores de vigilancia y control en el ingreso del municipio de Cartagena del Chairá, donde hombres armados les dispararon sin mediar palabra. pic.twitter.com/PBwKvRoKlA — La FM (@lafm) January 6, 2026

Las autoridades adelantan operativos en la zona para ubicar a los responsables, en medio de un contexto de alerta por posibles acciones violentas contra la Fuerza Pública en esta región de Caquetá, donde previamente existían reportes de inteligencia sobre riesgos para los uniformados.

