Detrás de temas delicados a nivel nacional, el caso de Marienela Cabrera Mosquera, jueza de Florencia (Caquetá) que se hizo viral con sus videos de TikTok, tomó un nuevo rumbo por una determinación radical.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial llevará a juicio a la funcionaria por el mencionado material audiovisual desde su cuenta personal en esa red social, reveló revista Semana.

El magistrado Manuel Enrique Flórez fue el ponente del proceso en el que se indicó el hallazgo de 48 videos con “imágenes de sus partes corporales y acciones sugestivas y provocativas”, según el documento que expidió para la confirmación de los cargos formulados.

Cabe remarcar que foco de los videos son por el lugar en el que fueron grabados, pues presuntamente la grabación de ese material se hizo en los despachos judiciales donde ella ha trabajado.

La notificación para el llamado a juicio disciplinario remarcó que en el material audiovisual la jueza Marienela Cabrera está “mostrando partes de su cuerpo no cubiertas por sus ropas, como la región pectoral”, al tiempo que advirtió que su ubicación lleva a resaltar otros “como los glúteos”.

La Comisión de Disciplina Judicial reaccionó ante el tema al considerar que Cabrera habría traspasado las “prerrogativas de la condición de género, a lo sensual, cuestionable para la servidora judicial [sic]”.

El magistrado expresó su cuestionamiento ante las respuestas de la funcionaria, que ha reaccionado “sin mostrar recato y decoro como servidora judicial”, en una actitud que, afirmó, afecta la imagen de la administración de esta rama.

Cabrera salió al paso sobre las críticas de Flórez, al defenderse frente a las afirmaciones de sus “videos y publicaciones son sugestivas y provocativas, sin indicar qué es lo que le sugiere, qué es lo que le provocan”.

Al calificarlo de “moralista” ante la formulación de cargos por ese material, soltó una duda adicional en medio de un caso que se ha convertido en foco de la controversia en el ámbito de la justicia colombiana.

“Yo sí quisiera saber qué podrán provocar o sugerirle a un hombre cercano a los 70 años mis publicaciones, qué pensamientos oscuros le podrán llegar a la mente porque nos tacha de ‘inmorales'”, contestó ella.

¿Quién es Marienela Cabrera Mosquera?

Marienela Cabrera Mosquera es una jueza colombiana que ejerce como titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia, en el departamento de Caquetá. Tiene 47 años, es madre de tres hijos y su trayectoria profesional la asocia al Derecho penal.

Además de su labor judicial, Cabrera se ha vuelto muy visible en redes sociales, especialmente en TikTok. En esa plataforma comparte videos donde combina reflexiones sobre su trabajo con contenidos personales, bailes y estilo de vida, lo que le hacausado una gran cantidad de seguidores: más de 430.000, con millones de interacciones.

Cabrera Mosquera ha respondido públicamente alegando que sus videos fueron grabados en su domicilio (no en el despacho judicial), que se hacen en su tiempo libre y que su trabajo como jueza no se ha visto afectado. Ha cuestionado lo que considera una “persecución” y un juicio moral, denunciando machismo y doble estándar respecto al tratamiento de su caso.

Al mismo tiempo, sus defensores señalan que sus indicadores laborales,como la cantidad de procesos evacuados en sus juzgados, han sido altos, lo que, según ellos, demuestra que su desempeño profesional no ha menguado pese a la polémica.

Este caso se ha convertido en un punto de referencia, que ahora tiene un nuevo capítulo en una novela de la que se espera una respuesta en medio de la controversia que ha surgido a nivel nacional.

