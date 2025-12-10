El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que el volcán Puracé continúa en un comportamiento altamente variable, marcado por sismos asociados al movimiento de fluidos, episodios de vibraciones continúas y nuevas emisiones de ceniza, en un escenario que mantiene en firme el nivel de alerta Naranja.

Según la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, desde el boletín extraordinario previo persiste una actividad sísmica dominada por eventos de tipo Largo Periodo (LP), pulsos de tremor (TR) y tremor continuo. Estos movimientos se concentran bajo el cráter y están relacionados con el ascenso y liberación de gases al exterior.

El SGC también confirmó la presencia de sismos por fracturamiento de roca, aunque de baja magnitud, ubicados en un radio cercano de 1,5 km alrededor del cráter y con profundidades inferiores a tres kilómetros. Parte de estas señales coincidieron con emisiones de ceniza que alcanzaron columnas de hasta 700 metros y se dispersaron hacia el noroccidente, según la dirección de los vientos. En total, fueron siete episodios reportados con sus respectivas alertas a la Aeronáutica Civil.

“En total, se registraron siete emisiones de ceniza para las que se generaron alertas dirigidas a la Aeronáutica Civil”, detalló el SGC.

El pasado 29 de noviembre elevamos de Amarilla a Naranja 🔶el estado de la alerta del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos. Desde entonces emitimos un boletín diario contándoles cómo evoluciona esta estructura volcánica. En este enlace pueden consultar el boletín de hoy… pic.twitter.com/mtST7IK64P — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

Nuevos hallazgos en el volcán Puracé

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la aparición de nuevos puntos de desgasificación en el volcán. Una fotografía tomada desde la vereda Alto Anambío —incluida por el SGC— muestra con claridad uno de estos sitios en el flanco suroccidental.

Los sistemas satelitales también han detectado concentraciones importantes de dióxido de azufre (SO₂), con dispersión predominante hacia el nororiente en un rango de hasta 250 kilómetros. A esto se suma un incremento de temperatura en el sector del cráter, posiblemente asociado con la expulsión de gases más calientes desde el interior del edificio volcánico.

Volcán Puracé continúa en alerta naranja

La entidad advirtió que, mientras el nivel de alerta permanezca en Naranja, es normal que se presenten variaciones marcadas en la actividad del volcán. Algunos días pueden mostrar reducciones momentáneas, pero esto no significa un retorno a condiciones estables.

Para considerar un descenso al estado de alerta Amarilla, los especialistas requieren un periodo prolongado de análisis, en el que los indicadores muestren una tendencia confiable hacia la estabilidad.

