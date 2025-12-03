El Servicio Geológico Colombiano (SGC) salió a aclarar dudas después de que el volcán reportara dos nuevas señales sísmicas asociadas a emisiones de ceniza este 3 de diciembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Volcán Puracé sigue inquieto: reportan emisiones de ceniza, cambios en río y alertas para vuelos)

Los eventos, registrados a las 11:34 a. m. y a la 1:14 p. m. por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, se convirtieron rápidamente en motivo de preocupación para comunidades cercanas; por eso la entidad hizo una aclaración clave: no representan un cambio en el nivel de actividad.

De acuerdo con el SGC, estas señales corresponden a fluctuaciones típicas del comportamiento actual del volcán. Las columnas de ceniza alcanzaron entre 500 y 700 metros de altura por debajo de varios pulsos más fuertes registrados la semana pasada, aunque los especialistas no descartan que en próximos episodios puedan presentarse emisiones de mayor tamaño, como ha ocurrido recientemente.

Qué está pasando en el volcán Puracé

El mensaje del Servicio fue directo: no hay ni aumento ni disminución en la actividad, y la alerta se mantiene en Naranja, lo que indica un volcán inestable, pero sin cambios que ameriten modificar el nivel de vigilancia.

“Hacemos un llamado a la comunidad a mantener la calma. El volcán permanece en estado de alerta Naranja, y reiteramos la importancia de seguir únicamente la información oficial”, expuso el SGC.

Ante el nerviosismo de algunos residentes, las autoridades insistieron en que lo más importante es mantener la calma y seguir exclusivamente los reportes oficiales. Reiteraron que cualquier variación relevante será informada de manera inmediata por los canales institucionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.