La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que se han registrado emisiones de ceniza y gases, acompañadas de un fuerte olor a azufre y variaciones sísmicas relacionadas con el movimiento de fluidos en el interior del volcán.

Sigue a PULZO en Discover

Durante las últimas horas, las columnas de ceniza han alcanzado alturas que oscilan entre 500 metros y 1,4 kilómetros sobre la cima.

Uno de los eventos más relevantes ocurrió a las 4:06 a. m. de este domingo 30 de noviembre, cuando se presentó un tremor volcánico continuo con emisión considerable de ceniza.

Las autoridades han recibido reportes de caída de ceniza en sectores como Río Negro, Mina de Azufre, Agua Hirviendo, la vía a Totoró y zonas del norte de Popayán.

Lee También

Ante este panorama, el comité de manejo de desastres dispuso una evacuación preventiva en la zona denominada A1, catalogada de alta amenaza y habitada por cerca de 70 personas.

Aunque la recomendación está activa, la decisión final recae sobre las autoridades locales. La UNGRD advierte que la actividad puede presentar fluctuaciones y que esto no implica un retorno inmediato a la normalidad.

Por ello, se insiste en no acercarse al volcán y atender únicamente información oficial mientras se monitorean las condiciones para una eventual reducción de la alerta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.