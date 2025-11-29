La presión interna del volcán Puracé obligó a las autoridades a declarar alerta naranja, un nivel que marca un punto crítico en la vigilancia: el sistema muestra cambios importantes y sostenidos que podrían derivar en episodios eruptivos de distinta magnitud.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) detalló los escenarios posibles en este estado y las medidas que deben activarse de inmediato.

Según el monitoreo oficial, el Puracé atraviesa una fase en la que puede registrarse sismicidad de moderada a alta, con movimientos asociados no solo a fracturamiento de roca, sino a desplazamiento de fluidos dentro del edificio volcánico. A esto se suma una deformación palpable en la superficie, señal de presión interna que suele anticipar cambios bruscos.

La UNGRD advirtió que también es probable un aumento repentino de columnas de vapor y gases, más densas, más calientes y con olores fuertes, perceptibles incluso a varios kilómetros. Ese comportamiento puede venir acompañado de emisiones frecuentes de ceniza, capaces de afectar techos, cultivos, movilidad y sistemas de agua.

Qué pasará con el volcán Puracé

Si la actividad escala, el organismo prevé la aparición de explosiones menores, pulsos de incandescencia visibles durante la noche y la posibilidad de lahares —flujos de agua, lodo y material volcánico— que podrían descender por las laderas sin previo aviso. También se contempla la expulsión de rocas, un riesgo directo para quienes permanezcan en áreas cercanas al cráter, cabe resaltar que todo esto es un panorama hipotético.

#Atención | 🟠 Cambia a NARANJA el estado de alerta del volcán Puracé – Cadena Volcánica Los Coconucos. El @sgcol informó un incremento significativo en la actividad del volcán, con sismos asociados a movimiento de fluidos, emisión de gases y columnas de ceniza. Este nivel de… pic.twitter.com/FYrHShjlsU — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) November 29, 2025

Medidas a tomar con el volcán Puracé

Frente a este escenario, la UNGRD llamó a las autoridades territoriales a ejecutar sin demora sus estrategias de respuesta, ordenar evacuaciones preventivas en las zonas previamente definidas y reforzar la pedagogía sobre rutas de salida y puntos de encuentro. La entidad insistió en mantener activos los Sistemas de Alerta Temprana, practicar simulacros, fortalecer capacidades operativas y cerrar el acceso a las zonas altas del Puracé.

La comunidad debe prepararse para una fase dinámica y cambiante: seguir los planes municipales, evacuar cuando sea indicado, activar los planes familiares, proteger vías respiratorias y reservas de agua en caso de caída de ceniza, y mantenerse informada exclusivamente por canales oficiales, ya que el volcán puede modificar su comportamiento en cuestión de horas.

