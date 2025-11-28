El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos, informó el New York Times este viernes.

El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se publica un día después de que el presidente estadounidense afirmara que las medidas para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que ha agravado aún más las tensiones con Caracas.

“Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra”, señaló Trump, y añadió: “Además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”.

¿Estados Unidos atacará a Venezuela?

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Washington aún no ha aportado ninguna prueba de que esas embarcaciones se usaban para transportar drogas o suponían peligro alguno para Estados Unidos.

El gobierno estadounidense también ha evaluado opciones más extremas, incluyendo la confiscación de los yacimientos petrolíferos venezolanos. Marco Rubio, una de las voces más duras en la administración, ha reiterado que Maduro es “un presidente ilegítimo”.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.