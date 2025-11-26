Gustavo Petro volvió a defender a Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y ese país. En una entrevista concedida a CNN reconoció que el principal problema del gobierno venezolano está ligado a la falta de democracia y a la ausencia de un diálogo real.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro pidió disculpas por ofensiva frase contra las mujeres en pleno consejo de ministros

Además, afirmó que ninguna investigación independiente en Colombia indica una conexión entre el narcotráfico colombiano y Maduro. Aunque se sostuvo en su línea diplomática con el líder venezolano, también lo criticó por su lógica de permanencia en el poder.

El jefe de Estado colombiano añadió que ha sugerido a Maduro abrir paso a una renovación política y permitir elecciones libres, con el fin de construir confianza y contar con procesos electorales verificables.

Lee También

“El problema de Maduro se llama democracia, yo lo reconozco así, falta de democracia y de diálogo. Ninguna investigación colombiana, que es independiente al presidente y en años en que yo no he sido presidente, nos muestra una relación del narcotráfico colombiano con Maduro”, indicó Petro.

Sin embargo, aunque intentó desmarcarse del régimen venezolano, Petro terminó mostrando una posición en contra de los rumores de un posible ataque de Estados Unidos a Maduro.

“No estoy diciendo que no sea dictador, porque las dictaduras se meten en el concepto de la falta de democracia. Unas más que otras, pero así son”, detalló el presidente.

¿Qué dijo Gustavo Petro de Donald Trump en entrevista con CNN?

En la entrevista con CNN, Petro lanzó críticas directas contra el expresidente estadounidense Donald Trump. El mandatario colombiano señaló que Trump no muestra disposición para escuchar ni comprender la complejidad política de América Latina.

Durante la conversación, Petro sostuvo que Trump actúa con una lógica de confrontación que, según él, dificulta cualquier avance diplomático en la región.

Además, Petro afirmó que Trump no ha mostrado interés en debatir con gobiernos latinoamericanos bajo términos de igualdad, lo que, en su opinión, complica la búsqueda de estabilidad continental. Trump no ha sido capaz de escucharme”, afirmó el mandatario.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.