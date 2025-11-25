Las filtraciones sobre alias ‘Calarcá, de las disidencias de las Farc, han sacudido el panorama nacional con recientes declaraciones vertidas en una entrevista con la revista Semana. Calarcá afirmó que la narrativa oficial de que las Farc habían desaparecido de Colombia era ficticia, atribuyendo esta estrategia al entonces presidente Juan Manuel Santos, con quien se hizo el proceso de paz.

Según ‘Calarcá’, la supuesta inexistencia de la guerrilla fue promovida por el gobierno anterior para justificar la recepción de recursos internacionales destinados a la posguerra. “El conflicto no había terminado, pero se desviaron fondos alegando que sí”, argumentó este delincuente en su intercambio con Semana.

Estas explosivas declaraciones desataron una avalancha de reacciones y revivieron el debate nacional sobre el proceso de paz firmado en 2016. Adversarios políticos no tardaron en sumarse a la polémica. Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, arremetió contra el acuerdo de paz, calificándolo como una “gran estafa” en medio de la polémica producir por las palabras de ‘Calarcá’.

Por otro lado, figuras como Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, defendieron el proceso y acusaron a sus críticos de alimentar la polarización. En declaraciones a la revista Semana, Santos llamó al debate constructivo y al respeto por las posturas divergentes.

“Dándole bombo a ‘Calarcá’, por supuesto. Ustedes lo que menos quieren es el que conflicto acabe y menos aún que se avecinan elecciones. Así se nutren”, dijo Martín Santos a Tomás Uribe.

La controversia y el debate se extendieron también a las redes sociales. Se abrió una discusión intensa y a veces acalorada sobre los intereses detrás del proceso de paz y la polarización política que lo rodea.

