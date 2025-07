Las redes sociales y la opinión pública en Colombia no han dejado de reaccionar a la alocución presidencial del presidente Gustavo Petro, emitida el pasado martes 15 de julio desde la Casa de Nariño.

(Lea también: ¿La Estatua de la Libertad en Colombia? Nueva idea de Petro que desafía a EE. UU.)

Durante su intervención, Petro abordó la crisis del sistema de salud, pero sus comentarios sobre la migración en Estados Unidos y una sorpresiva propuesta de trasladar la Estatua de la Libertad desde Nueva York a Cartagena provocaron controversia y burlas.

Entre quienes se mofaron estuvo Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, lo que provocó una respuesta de Andrea Petro, hija del actual mandatario, desatando un nuevo capítulo en las tensiones políticas en redes sociales.

Lee También

¿Qué dijo Gustavo Petro de la Estatua de la Libertad?

En su alocución y el consejo de ministros del 15 de julio, Petro intentó centrar su discurso en la crisis del sistema de salud, pero, como es habitual en sus intervenciones, abordó temas diversos, incluyendo la situación de los migrantes en Estados Unidos.

En un momento de su discurso, el presidente afirmó: “Entonces creen que somos inferiores y se creen que por ser de piel blanca son una raza superior, eso se lo cree solo Hitler”.

A continuación, propuso de manera inesperada: “¡Pongámonos de acuerdo en lo que toca, democracia y libertad. Si no, esa estatua de Nueva York hay que trasladarla a Cartagena!”.

🚨⚡️”Que trasladen la Estatua de la Libertad de Nueva York a Cartagena”, reclamó Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien comparó a Donald Trump con Adolf Hitler pic.twitter.com/p7uGw43UPv — El Ojo (@ElOjoEn) July 16, 2025

La declaración, que muchos interpretaron como una crítica a las políticas migratorias estadounidenses, causó confusión y abrió la puerta a críticas y burlas en redes sociales. La propuesta de trasladar un ícono mundial como la Estatua de la Libertad fue vista por algunos como un comentario fuera de lugar, mientras que otros lo consideraron una metáfora sobre la necesidad de defender los valores de libertad y democracia.

Querido Martín: por eso amo a papá. No hay nada más que decir… Son solo mensajes que no hay que tomar al pie de la letra. Lo subliminal también cuenta, y vale la pena analizarlo. Eso, sin duda, se lo aplaudo. https://t.co/3HisfxRgM8 — Andrea Petro (@andreapetro91) July 17, 2025

Lee También

La burla de Martín Santos a idea de Gustavo Petro

Entre las reacciones en redes sociales, destacó la publicación de Martín Santos en X, donde compartió un meme con el mensaje: “Llega la Estatua de la Libertad a Cartagena”.

La imagen, que ridiculizaba la propuesta de Petro, no pasó desapercibida para Andrea Petro, quien salió en defensa de su padre con un mensaje contundente. “Querido Martín: por eso, amo a papá. No hay nada más que decir… Son solo mensajes que no hay que tomar al pie de la letra. Lo subliminal también cuenta, y vale la pena analizarlo. Eso, sin duda, se lo aplaudo”, escribió la hija del mandatario, sugiriendo que las palabras de su padre tenían un trasfondo simbólico que merecía una interpretación más profunda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.