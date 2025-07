En la transmisión de TV del pasado martes, un detalle en la muñeca derecha de Gustavo Petro se robó las miradas: cambió la cruz que hasta hace un tiempo usaba.

Como se puede ver en las imágenes, el presidente ahora usa una cruz de Tau de San Antonio, diferente a la que tenía años atrás. En 2018, por ejemplo, cargaba una diferente, como la lució en una entrevista con Yamid Amat, en CM&.

La Cruz Tau (T), también conocida como la cruz de San Antonio Abad o la cruz de San Francisco de Asís, es un símbolo de gran antigüedad y riqueza histórica, presente en diversas culturas y tradiciones. Su simplicidad geométrica contrasta con la complejidad de los significados que ha albergado a lo largo de los siglos, convirtiéndola en un emblema de profunda relevancia espiritual y cultural que aún resuena en la actualidad.

Las raíces de la Cruz Tau se extienden hasta el antiguo Israel, donde la letra hebrea “Tav” o “Tau” tenía una forma similar a nuestra “T”. En el libro de Ezequiel (9:4), se menciona cómo aquellos que debían ser salvados de la destrucción de Jerusalén serían marcados con una “tau” en sus frentes.

Este pasaje la vincula directamente con la salvación y la protección divina, estableciendo una de sus connotaciones más perdurables: la de ser un signo de elección y resguardo en tiempos de adversidad. La conexión con la “Marca de Caín” también es señalada por algunos estudiosos, enfatizando su papel como señal distintiva.

En este video (minuto 27:17) se puede ver con más detalle el símbolo que ahora usa el jefe de Estado:

En la mencionada entrevista, en 2018, al ser preguntado por Yamid Amat sobre por qué usa ese símbolo religioso, Petro explicó:

“Este (el crucifijo) me lo regaló una madre de los llamados falsos positivos, crimen bárvaro en el gobierno de Uribe […] Ella me lo regaló en una de esas manifestaciones y me dijo que Jesús me iba a proteger. Para mí, este (Jesús) es un representante de la lucha por la justicia, que es mi bandera”, aseguró.