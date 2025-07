Una impactante situación se presentó en Transmilenio en las últimas horas. Un pasajero se salvó de milagro de morir arrollado por un articulado cuando intentó cruzar la calle de forma imprudente.

El hombre joven hace zigzag entre los carros para entrar a la estación de Transmilenio. Cuando ingresó al carril de este sistema de transporte, venía un articulado a velocidad prudente, por suerte para el sujeto.

Él no se dio cuenta hasta que no fue impactado por el bus. Sin embargo, pudo ser mucho peor. La velocidad del vehículo no era tan alta, por lo que el golpe no fue tan fuerte.

Salió despedido y se golpeó con los separados de la vía de los carros y nos buses de Transmilenio. Después de un par de segundos de angustia, el hombre se paró como si nada y, sin ningún rasguño, siguió su camino hacia la estación.

🇨🇴 Colombia: Un joven fue brutalmente embestido por un bus de TransMilenio al intentar cruzar de forma ilegal. Sorprendentemente, se levantó por su cuenta y siguió su camino, pero golpes de ese tipo pueden dejar secuelas días después. pic.twitter.com/FFbzgiB6BS — Actualidad Viral (@ActualidaViral) July 15, 2025

¿Cuáles son las cifras de accidentes de Transmilenio en Bogotá?

Durante 2024, Transmilenio estuvo involucrado en un número significativo de accidentes que quedaron registrados en el Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá. Según el informe, se reportaron más de 12.000 siniestros viales en la ciudad, donde los buses articulados –incluyendo Transmilenio– participaron en múltiples incidentes que afectaron tanto a usuarios como a transeúntes.

Con base en los datos del Observatorio de Movilidad, se destaca que los motociclistas fueron el grupo más afectado en estos siniestros, representando el 47,3 % de los fallecidos, seguidos por peatones, mientras que los accidentes con participación de buses generalmente involucraron choques y atropellos. Estos episodios ocurrieron mayoritariamente durante los fines de semana y en horarios nocturnos, con implicaciones graves para la seguridad vial urbana.

