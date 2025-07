Después de tres meses de búsqueda son pocas las pistas que se tienen sobre el paradero de Tatiana Hernández, la joven que desapareció en Cartagena.

Sin embargo, por primera vez, las investigaciones han considerado relevantes unas sandalias que eran de la joven y que fueron entregadas por una de sus amigas y fue ella quien las encontró en el lugar en el que Hernández fue vista por última vez.

De acuerdo con la mamá de la joven desaparecida, en entrevista con Noticias Caracol, este hallazgo no había sido tenido en cuenta por las autoridades hasta ahora como material probatorio. Además, asegura que no descarta que la escena de las sandalias y el celular dejado en los espolones fue montada. “A mí ustedes no me digan que Tatiana salió a pie descalzo, que ella así cruzó la avenida”, dijo la mamá de la joven al medio citado.

En el noticiero, la mamá de la joven también habló de lo dicho por una de las amigas de su hija, quien halló las sandalias y el celular en el lugar.

“Me dijo que ella presentía que Tatiana está viva, que está en algún lugar sufriendo. Yo le dije: ‘Sí, es que todo eso nosotros lo sabemos, que Tatiana está viva, que está sufriendo y que la tienen encerrada contra su voluntad, pero me gustaría que así como tú me dices que sientes que está viva, de pronto supieras algo de quién tiene a Tatiana, porque yo presiento como mamá que sí'”, expresó al medio citado.

En su pronunciamiento, la mamá de la estudiante de medicina desaparecida insiste en que no es “casualidad” que su hija haya desaparecido cuando se preparaba para regresar a Bogotá después de hacer sus prácticas en Cartagena.

Cabe recordar que Tatiana Hernández hacía sus prácticas en el Hospital Naval, ubicado en Bocagrande, de donde salió el 13 de abril a las 4:30 p. m., de acuerdo con la versión que manejan las autoridades.

Lo último visto sobre la joven, fue que veía el atardecer en los espolones de la avenida Santander, durante esa tarde, algo que quedó registrado en un video de un turista que grababa los edificios y el mar de este sector.

Después de esto, Hernández no regresó al hospital, una señal de alerta para una de sus amigas, quien la rastreó por el GPS del celular y descubrió que el dispositivo estaba cerca del parque de La Marina, donde finalmente encontraron las sandalias. Desde entonces no se conoce más del paradero de la joven.

Por ahora, la Alcaldía de Cartagena recuerda que hay una recompensa de 200 millones de pesos por información relevante que permita dar con más pistas para hallar a Hernández.

