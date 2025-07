El 16 de julio de 2025, el Gobierno nacional lanzó en Sincelejo (Sucre) el programa ‘Grandes por Elección‘, enfocado en motivar a los jóvenes a participar en los Consejos Municipales y Locales de Juventud. El evento fue liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sorprendió al hablar con franqueza sobre su proceso personal de recuperación.

Benedetti aprovechó su intervención para confirmar públicamente que lleva 10 meses sin consumir ningún tipo de droga y que se considera una persona rehabilitada. La confesión la hizo al dirigirse a un joven que también habló de su proceso: “Yo soy una persona rehabilitada. ¿Cuándo nuestro amigo hablaba de cuánto? 27 días. Yo le llevo una pequeña ventaja. Que son diez meses. Pero él y yo sabemos que es solo por hoy. Ese es el día que tenemos que luchar”.

El ministro subrayó, según citó Infobae, que tanto el alcoholismo como la drogadicción deben entenderse como enfermedades. Por eso, destacó la importancia de dar apoyo a quienes intentan salir de esas situaciones. “La sociedad no lo entiende así. El Estado no lo entiende así. Y por eso, si alguien alza la mano para pedir ayuda, no se la dan. Al contrario, te estigmatizan”.

Durante su discurso, también envió un mensaje a quienes luchan por dejar el consumo de sustancias, recordando que el camino no es fácil, pero sí posible. “Los felicito a todos ustedes por alejarse de algo que es bueno al principio y que siempre, siempre al final, será malo para la familia, para la universidad, para el trabajo, para la sociedad”, dijo Benedetti.

En el mismo evento, Benedetti respondió a la polémica por el uso de un avión de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero Jiménez, coordinadora del gabinete del ministerio. El funcionario explicó que el uso del avión está amparado por un convenio vigente desde hace más de 15 años. No obstante, aseguró que no podía revelar detalles del viaje por razones de seguridad: “Es objeto de temas de seguridad y temas que por ahora son secretos hasta que se le quite la reserva”.

Benedetti consideró adecuada la investigación abierta por la Procuraduría y afirmó, que eso permitirá aclarar los malentendidos y confirmar que no hubo ninguna irregularidad.

