Armando Benedetti, actual ministro del Interior, arremetió contra el congresista estadounidense Carlos A. Giménez, quien había lanzado un fuerte insulto al presidente Gustavo Petro, tildándolo de “narcoterrorista socialista”.

La reacción del funcionario colombiano se dio luego de una serie de mensajes que encendieron la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el secretario de Estado Marco Rubio anunció el llamado a consultas del encargado de negocios estadounidense en Bogotá. Rubio, señaló este martes:

Recalled our Chargé d’Affaires ad interim from Bogotá for urgent consultations following baseless and reprehensible statements from senior Colombian government officials. Our nation is committed to the U.S.-Colombia bilateral relationship and the Colombian people. We will remain…

Al trino de Rubio se sumó el ataque del representante Carlos A. Giménez, también republicano, quien escribió:

Este es el trino del representante:

🚨Petro cannot continue to threaten America and then think he can get away with it.

We stand with the freedom-loving Colombian people — not the narcoterrorist socialist thug living in Casa de Nariño. https://t.co/jwOl1A0Qwz

— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) July 3, 2025