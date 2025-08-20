En un lamentable suceso que ha impactado a la comunidad del Valle del Cauca, José Luis Sinisterra Moreno, pariente del futbolista Jefferson Lerma, fue asesinado durante una disputa en el municipio de El Cerrito. Sinisterra Moreno, de 35 años y figura en la familia del reconocido deportista colombiano, encontró su fatal desenlace en un violento altercado, según informó Blu Radio.

(Vea también: Piden justicia por el homicidio de Enrique: lo atacaron en el norte de Bogotá por robarle su patineta)

En medio de un hecho que proyecta sombras sobre la seguridad pública en la zona, Sinisterra Moreno fue víctima de un hombre quien, en el fragor de la discusión, decidió desenfundar su arma y dispararle en la cabeza. Como informó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle, la discusión entre ambos involucrados escaló rápidamente, culminando en la tragedia, de acuerdo con la citada emisora.

La reacción de las autoridades fue inmediata, acudiendo al lugar del hecho y logrando capturar en flagrancia al presunto autor del homicidio. El arma del crimen, una pistola calibre 9 milímetros marca Córdoba, junto con tres cartuchos sin accionar, fue incautada en el lugar, según la cadena radial.

Lee También

Con evidencia física y al presunto homicida en su poder, la policía del Valle del Cauca ha puesto ambos en manos de la Fiscalía General de la Nación para su debida judicialización. “La investigación continua, la meta es esclarecer este caso y garantizar la seguridad y convivencia en la región,” reiteró el coronel Astaiza a El Tiempo.

Este crimen ha generado tal impacto social, que ha impulsado a las autoridades locales a convocar un consejo de seguridad con el propósito de analizar el caso a profundidad, esclarecer las circunstancias y reforzar las acciones de control en la región.

La noticia del asesinato ha sacudido a la comunidad del Valle del Cauca y a la familia de Jefferson Lerma, jugador destacado del Crystal Palace y de la Selección Colombia, quien hasta el momento no ha emitido una declaración pública sobre el suceso. La sociedad en general trata de asimilar el hecho, que representa un acto de intolerancia y violencia que enciende las alarmas en la comunidad local, en un periodo donde la seguridad ciudadana se ve cada vez más amenazada.

En definitiva, el asesinato de José Luis Sinisterra Moreno fue resultado de un conflicto que escaló a niveles de violencia inimaginables. El temor y la inseguridad se han instalado en el municipio de El Cerrito, lugar en el cual ocurrió el suceso, y la sensación de justicia a corto plazo parece difuminarse con cada acto violento que se vive.

Con eventos como el asesinato de José Luis Sinisterra Moreno, se ve acentuada la violencia que ha inundado el Valle del Cauca en los últimos años. Los diferentes actos violentos y criminales evidencian los retos existentes para la aplicación y el cumplimiento de la ley en la región, lo que mantiene en vilo no solo a las autoridades, sino a la comunidad en general

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.