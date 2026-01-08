El abogado penalista Jaime Granados Peña, quien representa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió al cruce de las recientes declaraciones del senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, desde España, tildándolas de mentira y exageración política.

Granados cuestionó con dureza las afirmaciones de Cepeda, en las que el congresista señaló al exmandatario de supuestas relaciones con narcotraficantes. El defensor calificó al senador como un “cobarde”, argumentando que hace declaraciones públicas desde el exterior precisamente para evitar consecuencias legales en Colombia, ya que, según él, sus afirmaciones carecen de respaldo probatorio.

El jurista recordó que durante el juicio contra Uribe, cuando contrainterrogó a Cepeda bajo juramento ante un tribunal, el senador tuvo que reconocer que no le constaba ninguna prueba en contra del expresidente. Con ese hecho, Granados enfatizó que Cepeda actúa diferente cuando está en Colombia y frente a la justicia, en contraste con lo que dice desde fuera del país.

1/5 Ahí está pintado el cobarde del senador Cepeda, cuando lo contrainterrogué en juicio bajo la gravedad de juramento tuvo que decir que no le constaba nada en contra del expresidente @AlvaroUribeVel y ahora sale a mentir desde España, afirmando lo contrario. https://t.co/onrFfTYN89 — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) January 7, 2026

Tribunal Superior de Bogotá revocó condena contra Álvaro Uribe

Granados también defendió la trayectoria judicial de Uribe en ese proceso. Señaló que el Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento contra Uribe y lo declaró inocente, lo que a su juicio desmonta la base de las acusaciones en su contra.

Añadió que el caso del hermano del expresidente, Santiago Uribe Vélez, aún está pendiente de decisión definitiva y se encuentra en revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

Para el abogado, las declaraciones de Cepeda buscan influir en la opinión pública internacional, aprovechando que desde fuera no enfrentará responsabilidad penal. Granados afirmó que la opinión pública ya conoce el historial del senador y, por tanto, no se le puede dar credibilidad a sus señalamientos sin fundamentos judiciales claros.

