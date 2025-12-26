Las últimas mediciones de Polymarket, el mayor mercado de apuestas a nivel mundial, revelaron un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, registrando ambos un 36 % de probabilidades de ocupar el primer cargo del Estado colombiano, según datos retomados por la revista Semana. Este empate técnico entre el abogado conservador y el senador de izquierda del Pacto Histórico enmarca una contienda electoral de alta polarización en la previa a las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

En tercer y cuarto lugar se ubican Sergio Fajardo y Roy Barreras, con un 14% y un 6.9 % de probabilidades respectivamente. El ganador ascendería al poder el próximo 7 de agosto de 2026, con un mandato de cuatro años de duración.

Los movimientos recientes en la izquierda colombiana, según se ilustró en la publicación de Semana, añaden interesantes matices al escenario electoral. El Pacto Amplio, coalición que congrega a la izquierda, progresismo y liberalismo socialdemócrata, anunció una consulta interna para el próximo 8 de marzo de 2026 en la que Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero se enfrentarán en busca de un abanderado único.

La apuesta del Pacto Amplio se centra en “la tarea histórica de la unidad” en torno a una base programática de defensa y profundización de las reformas sociales, ampliación de la democracia, transición energética y seguridad humana.

Lee También

Por otra parte, Abelardo de la Espriella emerge desde sectores conservadores independientes y conservadores moderados, respaldado por políticos como el senador Mauricio Gómez Amín, quien desistió de su aspiración presidencial para apoyarlo. Sergio Fajardo mantiene una candidatura independiente en el centro, evitando las consultas partidistas.

Este estudio de Polymarket, muy alejado de ser una encuesta tradicional, funciona como un indicador de la percepción global de los apostadores y, aunque su naturaleza puede ser especulativa, tienen cierta influencia sobre las expectativas políticas. Como explicó el citado medio, el empate técnico entre Cepeda y De la Espriella configura un escenario de polarización en una eventual segunda vuelta electoral.

Polymarket

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.