A seis meses de las elecciones presidenciales en Colombia, Iván Cepeda se posiciona como favorito según la encuesta Invamer en colaboración con Noticias Caracol y Blu Radio. El ejercicio consultó a 3.800 personas ubicadas en 148 municipios entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025, revelando una interesante balanza en las intenciones de voto de los colombianos.

Sigue a PULZO en Discover

El estudio revela que, en una competencia de todos los candidatos, Iván Cepeda lidera con el 31,9 %, seguido por Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo con el 18,2 % y el 8,5 % respectivamente. Otros candidatos como Claudia López, Miguel Uribe Londoño, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras obtuvieron porcentajes más bajos.

Pese a ello, los resultados puntualmente de Miguel Uribe Londoño sorprenden, ya que incluso en Blu Radio analistan dicen que “es el candidato de Trump”. Y es que los resultados así lo demuestran, pues el padre tiene 4,2 % contrastado con aspirantes destacados de la política y la derecha como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, que tienen cada una 1,1 %, respectivamente.

Se analizaron también posibles escenarios de segunda vuelta. En un hipotético enfrentamiento entre Fajardo y De la Espriella, las cifras favorecerían al primero con el 51,7 %. Si el duelo fuera entre Fajardo y Cepeda, este último resultaría victorioso con el 48,9% de las intenciones. Cepeda se impondría también frente a De la Espriella con el 59,1 %.

Lee También

Por otro lado, Iván Cepeda también lideró la lista de rechazo entre los encuestados con un 23,9 %, seguido de cerca por Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.

Cepeda, De la Espriella y Fajardo puntean encuesta Invamer de intención de voto para elecciones presidenciales 2026. Análisis de los resultados 👉 https://t.co/jlq7uVZzv8 pic.twitter.com/b6R9FX7lNR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 1, 2025

En medio de este escenario, recientemente Miguel Uribe Londoño mostró su sorpresa por la consulta interna que decidió hacer el Centro Democrático para elegir los candidatos presidenciales.

“He leído el comunicado que ha difundido el partido @CeDemocratico sobre el inicio el día de hoy de un proceso de encuesta digital, sondeo en el que aclaro, no fui consultado en cuanto al cuestionario ni a la metodología planteada”, dijo en su cuenta de X.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.