Gustavo Petro, en medio de controversias en Colombia, fue blanco de una dura respuesta por parte de Paloma Valencia después de que el mandatario sorprendió con su rectificación sobre la congresista.

La figura del Centro Democrático acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para contestarle de manera contundente en la intención de desmentir una de las afirmaciones del presidente de Colombia.

“Presidente Gustavo Petro, una vez más, usted miente y saca a relucir su desconexión de la realidad y su total falta de criterio. Y sobre todo, muestra que usted es fundamentalmente un hombre injusto. ¿Cómo así que yo era congresista en el momento de los hechos? Mi primer periodo en el Congreso fue 2014-2018. Pobre y pequeño hombre”, indicó.

El fragmento que provocó la principal molestia de la senadora fue por su papel en el legislativo en el contexto de los denominados falsos positivos, a pesar de que eso sucedió antes de su llegada a esos cargos.

La retractación para el mandatario supuso para algunos un revés político en medio de la contienda con la oposición, que de nuevo aprovechó para lanzarle una fuerte pulla en medio de las diferencias.

A pesar de que no es la primera vez que Valencia arremete contra Petro, para esta ocasión no pasa desapercibida debido a que surgió después de una determinación de la justicia colombiana en un controversial caso.

¿Qué dijo Gustavo Petro en rectificación sobre Paloma Valencia?

Gustavo Petro rectificó sus declaraciones contra Paloma Valencia sobre su supuesta complicidad en los falsos positivos. A través de un mensaje en su cuenta de X, admitió que había dicho que ella fue “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales” y aclaró que lo hacía “como dije” para hacer una crítica política, no para imputarla penalmente.

Petro argumentó que su reproche apuntaba más a una “responsabilidad política” que a una acusación legal: resaltó que ella, siendo congresista en los años en que ocurrieron los falsos positivos, nunca se pronunció públicamente sobre las denuncias cuando se hicieron visibles.

Sostuvo que hay una diferencia clara entre complicidad directa en un delito y una responsabilidad más amplia por pertenecer a un proyecto político que, según él, minimiza esos hechos.

Además, puntualizó que su crítica no era personal sino estructural: cuestionó las narrativas que, a su juicio, buscan relativizar o negar los falsos positivos como crímenes de lesa humanidad. Para Petro, esos hechos deben entenderse dentro de un modelo de seguridad democrática que, en su opinión, medía el “éxito” militar por el número de bajas reportadas.

En su mensaje también hizo una reflexión: como presidente, considera que su deber es velar para que tragedias similares no se repitan, defendiendo siempre los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluso cuando se enfrenta a fuerzas estatales.

¿Por qué Gustavo Petro se tuvo que rectificar sobre Paloma Valencia?

Gustavo Petro tuvo que rectificarse públicamente por unas declaraciones que hizo contra la senadora Paloma Valencia, vinculándola directamente con los “falsos positivos”, un tema muy delicado en Colombia.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Petro había afirmado que Valencia fue “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”.

Estas acusaciones causaron una gran polémica, pues implicaban una responsabilidad política muy grave para la congresista en esos crímenes de lesa humanidad que ocurrieron especialmente durante los años denunciados.

La disputada senadora respondió, denunciando que esas afirmaciones ponían en riesgo su integridad y que Petro estaba instigando un clima de violencia política.

Sin embargo, un juzgado administrativo de Bogotá (el Juzgado 46) falló que las acusaciones no estaban suficientemente fundamentadas, por lo que ordenó al presidente una rectificación pública.

