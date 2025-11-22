Gustavo Petro autorizó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que se publicara su información financiera, según él, para frenar los rumores que se desataron luego de su inclusión a la lista Clinton, por parte del gobierno de Donald Trump.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Exesposa de Petro no se contuvo ante escándalo por ida a club nocturno en Portugal: “Hipocresía”)

En este sentido, El Tiempo dio a conocer transacciones efectuadas con tarjetas vinculadas a él. Entre enero de 2023 y febrero de 2025, las tres tarjetas asociadas a su cuenta movieron más de 757 millones de pesos, según informó el rotativo. Los retiros efectuados mediante Pin Pad representaron el 65,56% del total de dinero movilizado, alcanzando alrededor de 496,6 millones de pesos.

Las tarjetas estaban a nombre de tres figuras claves: Jesúsita Quirós Gualteros, exsecretaria de Petro; Laura Sarabia, exdirectora del Dapre; y Angie Lizeth Rodríguez, actual directora del Dapre.

Lee También

Presidente Gustavo Petro tenía una tarjeta amparada para Laura Sarabia

En ese sentido, el citado medio dio a conocer los detalles de los retiros por cajeros automáticos que hizo Sarabia de la cuenta del presidente. Entre febrero de 2025 y febrero de 2025, la exjefe de gabinete sacó más de 151 millones de pesos, casi el doble de lo retirado por Jesusita Quirós, quien movió 76’080.325.

Además, Sarabia también rompió el récord de dinero retirado en un solo día con la suma de 6’300.000 pesos, lo cual ocurrió el 6’300.000 el 24 de febrero y cuya cifra es similar a los retiros de todo febrero de 2023.

En cuanto a la salida de dinero por Pin Pad del banco BBVA, Quirós y el presidente sacaron 267’400.000 de pesos (de febrero de 2023 a febrero de 2024, mientras que Sarabia retiró 207’850.000 de pesos.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.