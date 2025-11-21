Las tensiones diplomáticas en Perú han aumentado, luego de que el gobierno de dicho país ordenó la captura de Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú durante el mandato de Pedro Castillo. Para colmo, Gustavo Petro echó más leña al fuego y se involucró en las tensiones, asegurando que sacaría la Embajada de Colombia.

Chávez está acusada de conspirar en un intento de golpe de Estado para sacar del poder a Castillo en 2022, a quien destituyeron del cargo en dicho año. Actualmente, la otrora congresista peruana está refugiada en la sede de la Embajada de México en Perú, en Lima.

La llegada de las autoridades para capturar a Chávez podría provocar un conflicto diplomático entre el territorio mexicano y el sudamericano. Ante esto, el presidente colombiano tomó partido y aseguró que, si el gobierno de Perú “agrede” la sede del país norteamericano en Lima, “Colombia retira su embajada”.

Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada. https://t.co/6IUk76aSCo — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 22, 2025

¿Qué ocurre entre Perú y México por la captura de Betssy Chávez?

El Poder Judicial de Perú emitió este viernes una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la embajada de México en Lima.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos. “Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada”, indicó el poder judicial.

El juez Juan Carlos Checkley argumentó en la resolución que el peligro de fuga es “palpable”, así como el riesgo de “frustración” del juicio oral. La Fiscalía Suprema Anticorrupción de Perú señaló de su lado que consiguió la prisión preventiva para Chávez “por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado”.

Luego de la orden de captura, la policía peruana reforzó la seguridad en la sede de la embajada mexicana. El jefe de la policía, general Óscar Arriola, indicó que su institución respeta el marco legal del asilo y descartó cualquier incursión en la residencia mexicana.

“Respetamos el derecho de asilo o refugio… cumplimos las normas establecidas en los estándares internacionales que tienen que ver con esa institución jurídica”, aseguró en declaraciones a la prensa.

En tanto, la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores refirió en un comunicado que recibió garantías de inviolabilidad de su sede diplomática.

“El gobierno peruano ha confirmado que respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima”, indicó en un comunicado en el cual reiteró su pedido de un salvoconducto para Chávez.

Horas antes de emitirse la orden judicial de captura, el primer ministro Ernesto Álvarez había declarado que Perú “es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia… y mucho menos quebrar las leyes internacionales con respecto a la inmunidad de las sedes diplomáticas”.

Chávez, de 36 años, es juzgada desde marzo de 2025 y enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.

El gobierno peruano anunció el 7 de noviembre su intención de solicitar una revisión a las normas sobre el asilo diplomático en la región después de que México otorgara su protección a Chávez.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a la esposa y dos hijos del exmandatario. Desde entonces, ambos gobiernos han retirado a sus embajadores.

