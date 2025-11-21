El presidente Donald Trump volvió a dirigir críticas hacia Colombia al considerar “horrible” la situación ligada al narcotráfico. En una entrevista radial, el mandatario estadounidense señaló que el país enfrenta un escenario complejo por la existencia de extensas plantaciones de coca que abastecen el mercado ilegal e insistió en que este panorama representa un desafío urgente tanto para la región como para la seguridad de Estados Unidos.

Durante la conversación con Fox, Trump subrayó que Colombia atraviesa un problema profundo por la magnitud de los cultivos ilícitos. Según el presidente, estas plantaciones sostienen un flujo constante de cocaína hacia Norteamérica, situación que en su criterio constituye una amenaza directa. Además, aseguró que su gobierno no permanecerá pasivo frente a lo que considera un riesgo creciente.

“Colombia tiene una situación terrible con las drogas, tienen plantas de cocaína donde hacen coca, lo de Colombia es horrible y vamos a encargarnos de eso”, dijo puntualmente el mandatario.

Trump también explicó que las plantaciones alimentan una red criminal que golpea a Estados Unidos y reafirmó que tomará decisiones contundentes, declaraciones que se suman a una serie de comentarios previos en los que el presidente ha mostrado inconformidad con la lucha antidrogas que adelanta Colombia.

“Nos hemos encargado de todo eso, nos hemos encargado de cosas que nadie más ni siquiera ha pensado”, aseguró el presidente Trump y agregó: “Cuando ves la muerte y la destrucción, y lo que le pasó a una familia, con niños que entran en las drogas, todo es posible. Las cifras son increíbles”.

Los señalamientos del presidente estadounidense se dan en un contexto de tensiones previas y expectativas sobre cómo podría evolucionar la cooperación bilateral entre los países. Hasta ahora, Gustavo Petro no se ha pronunciado al respecto.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.