El gobierno venezolano, ahora encabezado de forma interina por Delcy Rodríguez, anunció un importante cambio en la cúpula de seguridad del Estado.

Sigue a PULZO en Discover

La mandataria designó al general Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata.

La decisión se dio poco después de que Rodríguez fuera juramentada por la Asamblea Nacional como presidenta encargada, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación liderada por Estados Unidos.

El nombramiento fue comunicado por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien destacó la lealtad y trayectoria de González López dentro del aparato de seguridad del chavismo.

Lee También

El general ha ocupado cargos clave en el pasado, como ministro de Interior y Justicia y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos periodos distintos.

Sin embargo, su designación genera polémica debido a que organizaciones internacionales de derechos humanos lo han señalado por presuntas violaciones durante su gestión en el Sebin.

Estas acusaciones derivaron en sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, y actualmente figura en la lista del Departamento del Tesoro estadounidense.

Diosdado Cabello sería un problema para Delcy Rodríguez

James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, advirtió que Diosdado Cabello se ha convertido en el principal obstáculo para la estabilidad del gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro.

Según el diplomático, el poder en Venezuela está hoy fragmentado en tres grandes núcleos: el sector militar encabezado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el bloque liderado por Cabello, que controla los colectivos armados y los servicios de inteligencia como el Sebin y la Dgcim; y la alianza política que antes integraban Maduro y los hermanos Rodríguez.

Story sostiene que Cabello representa la mayor fuente de presión e imprevisibilidad, capaz de sabotear cualquier intento de reforma o apertura internacional.

Recordó episodios de violencia política para ilustrar su capacidad de intimidación y afirmó que Delcy Rodríguez carece de un respaldo sólido dentro del oficialismo, además de enfrentar una abierta hostilidad de Cabello.

El exembajador también señaló que Estados Unidos evalúa al nuevo gobierno según hechos concretos, como la liberación de presos políticos y el fin de la represión.

En el plano internacional, alertó que el respaldo inicial de países como China, Rusia e Irán refuerza la percepción de continuidad del régimen, lo que limita la confianza y la inversión extranjera en Venezuela.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.