Interrogado por varios periodistas sobre qué pasará si Delcy Rodríguez, recién designada como presidenta interina de Venezuela, no colabora y cumple lo acordado con Estados Unidos, Donald Trump dejó ver que tomará acciones que pueden, incluso, ser peores que las tomadas con Nicolás Maduro.

“Solo diré que se enfrentará a una situación probablemente peor que la de Maduro, porque, ya sabes, Maduro se despidió de inmediato. Así que ella también podría ser capturada. Él levantó su mano y se despidió. Hizo lo correcto”, afirmó el mandatario estadounidense.

Estas declaraciones las dio Trump a bordo del Air Force One, en conferencia con algunos de los periodistas acreditados en la Casa Blanca.

En otro momento del día, el mandatario de Estados Unidos endureció de nuevo el tono, después de que anunciara que estaba dispuesto a trabajar con Rodríguez para garantizar una transición democrática “segura y juiciosa”, tras la captura de Maduro y su esposa en la madrugada del sábado.

Si Rodríguez “no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

Delcy Rodríguez fue reconocida este domingo como presidenta encargada por la cúpula militar, y en la noche dirigió su primer consejo de ministros.

Estados Unidos dice querer controlar la compleja situación venezolana a distancia, sin forzar por el momento un cambio de régimen pero dejando todas las opciones abiertas.

Hablar de elecciones en Venezuela “es prematuro en este momento”, declaró, por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista televisiva.

Con AFP.

