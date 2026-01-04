La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos sigue provocando reacciones en cadena a nivel mundial. Este domingo 4 de enero de 2026, Corea del Norte se sumó a las voces que condenan la operación militar y calificó lo ocurrido como una “grave violación de la soberanía” venezolana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Padrino, lacayo de Maduro, respaldó a nueva presidenta y dio mensaje a EE. UU.: “Cobarde secuestro”)

Según informó la prensa estatal norcoreana, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció lo que describió como un acto hegemónico de Washington en Venezuela, al que consideró la más seria transgresión al principio de no intervención. Para Pyongyang, la captura de Maduro confirma, una vez más, la “naturaleza deshonesta y brutal” de Estados Unidos.

El pronunciamiento refuerza el bloque de países que han salido en defensa del chavismo tras la caída del líder venezolano, en medio de un escenario de alta tensión política y militar.

Lee También

China, Rusia y Brasil elevan el tono contra Washington

China fue una de las primeras potencias en reaccionar. Pekín instó a Estados Unidos a liberar inmediatamente a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y a desistir de cualquier intento de derrocar al gobierno venezolano. La cancillería china advirtió que el ataque en Caracas pone en riesgo la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe, y acusó a Washington de comportamiento hegemónico.

(Vea también: La prueba reina que tiene EE. UU. contra Maduro para su condena; hay vínculo con las Farc)

Rusia también exigió de manera firme la liberación del dictador venezolano y cuestionó la postura estadounidense, alineándose con la narrativa de violación del derecho internacional.

Desde América Latina, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que la operación militar “sobrepasó una línea inaceptable” y pidió a la comunidad internacional responder de forma vigorosa a través de Naciones Unidas.

México se suma a la condena por captura de Nicolás Maduro

México, por su parte, condenó enérgicamente las acciones militares ejecutadas de manera unilateral contra Venezuela, sumándose al coro de países que cuestionan la legalidad y legitimidad de la intervención estadounidense.

(Vea también: Cayó el chavismo y ¿Rusía, China e Irán se quedan sin cabeza de playa en el hemisferio occidental?)

Las reacciones muestran cómo, tras la caída de Maduro, el mapa geopolítico comienza a dividirse con claridad: mientras Washington defiende la operación bajo cargos de narcoterrorismo, sus adversarios y aliados históricos del chavismo denuncian una violación a la soberanía y un precedente peligroso para el orden internacional.

Con potencias como China, Rusia y países como Corea del Norte elevando protestas, la captura de Maduro ya no es solo un hecho venezolano, sino un nuevo foco de tensión global.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.