El presidente Gustavo Petro aseguró que la bomba sin explotar encontrada en zona fronteriza del sur del país pertenece al Ejército de Ecuador, lo que llevó al Gobierno colombiano a anunciar una nota de protesta diplomática ante ese país.

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Según expresó el mandatario, tras las primeras verificaciones “se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano”, aunque aclaró que las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo llegó el artefacto hasta ese punto.

Según el jefe de Estado, el hallazgo del explosivo se produjo en una región cercana a la frontera, en medio de operativos militares y en una zona donde históricamente operan grupos armados ilegales. De acuerdo con información oficial, expertos fueron enviados al lugar para analizar las características técnicas del artefacto y determinar su origen.

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Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática. https://t.co/pN6OsMmtcm — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

El jefe de Estado ya había advertido previamente sobre la posibilidad de un ataque desde el vecino país. Incluso señaló que el artefacto habría sido lanzado desde una aeronave, lo que reforzaba su hipótesis de que no se trataba de acciones de grupos ilegales, sino de operaciones externas.

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre supuesta bomba de Ecuador en Colombia?

La situación eleva la tensión diplomática entre ambos países. Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó las acusaciones y afirmó que las operaciones militares de su país se han desarrollado exclusivamente dentro de su territorio, en el marco de la lucha contra estructuras criminales.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, indicó Noboa en X.

El caso se suma a un contexto de creciente fricción entre Bogotá y Quito, marcado por diferencias en materia de seguridad y recientes tensiones comerciales, lo que ha encendido las alertas sobre la estabilidad en la zona fronteriza.

Al respecto, el jefe de Estado colombiano precisó: “Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el… pic.twitter.com/s8yfIpSa5Y — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 17, 2026

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.