El presidente Gustavo Petro explicó que la liquidación de las EPS quebradas no dejará desprotegida a la población, ya que el sistema de salud garantizará la atención mediante varios mecanismos.

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En primer lugar, aseguró que el modelo de prevención en salud cubrirá al 100% de los colombianos, ampliando un esquema que ya alcanza al 50% de la población.

Además, los afiliados de EPS liquidadas serán trasladados a las entidades que continúen operando, manteniendo la atención sin interrupciones.

Petro señaló que el Gobierno fortalecerá una Nueva EPS pública, que estará bajo el Ministerio de Salud y Hacienda, y asumirá directamente ciertas deudas a través de la ADRES.

“La Nueva EPS pública será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adres”, apuntó Petro en X.

También se implementará el giro directo de recursos a hospitales y clínicas, buscando mayor eficiencia y control del gasto.

Petro indicó que las EPS restantes deberán enfocarse en modelos preventivos territoriales, mientras la red pública de hospitales será financiada con recursos nacionales y locales.

Asimismo, se impulsará la compra de medicamentos mediante subastas abiertas y la producción estatal.

Finalmente, el mandatario señaló que los dueños de EPS liquidadas deberán responder por deudas no cubiertas y defendió que el derecho clave en salud es elegir médico, no asegurador.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.