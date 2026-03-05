Un documento preliminar del Ministerio de Salud y Protección Social, entregado a la Superintendencia Nacional de Salud, deja ver cómo podría quedar reorganizado el mapa de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país en los próximos meses. El informe plantea un nuevo esquema territorial que definiría qué aseguradoras pueden operar en cada municipio, lo que implicaría cambios importantes en la distribución de afiliados y en la presencia de estas entidades a nivel nacional.

El documento hace parte de la implementación del Decreto 0182 de 2026, una norma que busca reorganizar el sistema de aseguramiento en salud bajo criterios territoriales, poblacionales y de capacidad instalada de los servicios médicos. Con este modelo, el Gobierno pretende ajustar la operación de las EPS según la realidad de cada región, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la población y la disponibilidad de hospitales y clínicas.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del informe es el papel que tendría la Nueva EPS dentro del nuevo esquema. Aunque actualmente se encuentra bajo intervención del Gobierno y es una de las que más críticas ha recibido, el documento muestra que la entidad podría consolidarse como el principal asegurador del sistema de salud colombiano, con presencia en una gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con la base de datos analizada, la Nueva EPS quedaría autorizada para operar en 504 municipios del país, lo que representa cerca del 45 % del total de localidades de Colombia. En muchos de estos territorios, incluso sería la única entidad disponible para atender a los afiliados.

Esto significa que en esos municipios los usuarios no tendrían, al menos inicialmente, la posibilidad de escoger entre varias EPS, ya que la atención quedaría concentrada en un solo asegurador. El listado incluye municipios de diferentes regiones del país, tanto rurales como intermedios, entre ellos El Doncello, en Caquetá; Barranco de Loba, en Bolívar; Canalete, en Córdoba, y Candelaria, en Atlántico. Este es el documento completo:

El impacto de esta redistribución también se reflejaría en el número de afiliados que tendría la entidad. Según los cálculos derivados del documento, más de 2,6 millones de personas serían trasladadas hacia Nueva EPS tras la implementación del decreto.

Actualmente, la entidad cuenta con cerca de 11,58 millones de afiliados, pero con este cambio pasaría a tener aproximadamente 14,19 millones. Esto representaría un aumento del 22,6 % en apenas tres meses, una cifra que podría convertirla en el mayor asegurador del sistema de salud colombiano.

El informe también muestra que otras EPS tendrían presencia relevante en el nuevo esquema. Entidades como Savia Salud, Coosalud y Salud Total aparecen habilitadas en varios municipios, lo que las ubicaría dentro del grupo de aseguradoras con mayor cobertura territorial.

Sin embargo, en otros casos la presencia de las EPS sería más limitada dependiendo del territorio. Por ejemplo, en ciudades como Popayán, el documento indica que algunas entidades que hoy operan allí dejarían de hacerlo. Entre ellas aparecen EPS Sanitas y Sura EPS, que saldrían de ese mercado, mientras continuarían operando Nueva EPS, Asmet Salud y SOS EPS.

El modelo también plantea escenarios en los que solo habrá una o dos EPS disponibles para los afiliados. Esto ocurriría especialmente en municipios pequeños o con baja población, donde mantener varias aseguradoras podría resultar inviable desde el punto de vista operativo.

Un ejemplo de esta situación se observa en el departamento de Casanare. Según el documento, en 15 de los 19 municipios de ese departamento únicamente operarían Capresoca y Nueva EPS.

La distribución también muestra un fuerte impacto en varios departamentos con alta fragmentación municipal. En Boyacá, por ejemplo, habría 116 municipios en los que Nueva EPS quedaría como único asegurador autorizado. En Cundinamarca la cifra sería de 85 municipios, mientras que en Santander llegaría a 70.

Otros departamentos donde también se presentarían municipios con una sola EPS incluyen Nariño, Tolima, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Cauca y Huila, entre otros. En todos estos casos, la concentración del aseguramiento podría cambiar significativamente la forma en que se prestan los servicios de salud.

Los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander concentran más de la mitad de los municipios donde la Nueva EPS sería el único operador. En el caso de Boyacá, prácticamente todo el territorio departamental quedaría bajo este esquema.

Este escenario ha despertado inquietudes entre expertos y autoridades locales. Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la reducción de la libre escogencia de EPS por parte de los afiliados, un principio que históricamente ha sido parte del sistema de salud colombiano.

A estas preocupaciones se suma la situación financiera de la entidad que podría concentrar el mayor número de afiliados. Según datos de la Contraloría General de la República, la deuda de la Nueva EPS aumentó un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025.

En ese periodo, el pasivo pasó de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. Al mismo tiempo, el patrimonio de la entidad registró un deterioro significativo, al pasar de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 6,25 billones en marzo de 2025, situación que el ente de control calificó como una “inviabilidad estructural”.

Las consecuencias de ese deterioro financiero también se han reflejado en la operación del sistema de salud. En todo el país se han interpuesto embargos por más de 2 billones de pesos contra la entidad por parte de 95 instituciones prestadoras de servicios de salud, debido a la falta de pagos.

Esta situación ha generado presión sobre clínicas y hospitales, que dependen de esos recursos para mantener la atención de los pacientes.

Las inconformidades de los usuarios también han aumentado. Según la Defensoría del Pueblo, durante 2025 las quejas relacionadas con Nueva EPS crecieron un 107 %, con un total de 14.603 registros. Muchas de estas reclamaciones están relacionadas con dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos.

Por ahora, el Gobierno ha señalado que el documento entregado a la Superintendencia de Salud es preliminar y que todavía podría sufrir modificaciones antes de que se tomen decisiones definitivas.

Sin embargo, el informe ya permite anticipar un posible rediseño del mapa del aseguramiento en Colombia, en el que la Nueva EPS tendría un papel central y en el que cientos de municipios dependerían de una sola entidad para acceder al sistema de salud.

