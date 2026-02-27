A pesar de las constantes quejas de pacientes por falta de medicamentos y demoras en citas, el presidente Gustavo Petro aseguró este jueves que el supuesto caos sanitario en el país es una “mentira”. Durante la entrega de más de 50 ambulancias en Bogotá, el jefe de Estado arremetió contra las EPS y defendió los indicadores de su Gobierno.

El presidente fue enfático al rechazar las críticas de la oposición y de diversos sectores gremiales que advierten un deterioro profundo en el servicio. Según Petro, los indicadores muestran que en Colombia hay “cada vez más vida y más efectividad”.

“En Colombia no hay un caos de la salud, no digan mentiras. El caos es de las EPS, no del sistema de salud”, afirmó el mandatario, desatando una fuerte polémica.

Petro volvió a enfilar sus baterías contra el modelo creado hace tres décadas, señalando que la Ley 100 de 1993 convirtió el derecho fundamental en una “mercancía”. Para el mandatario, la intermediación financiera es la raíz de todos los males y la razón por la cual las EPS hoy enfrentan crisis financieras.

Pese al optimismo presidencial, las denuncias recolectadas por entes como la Defensoría del Pueblo y los casos de Kevin Acosta y la adulta mayor que murieron esperando medicamentos muestran otro panorama.

Medicamentos: cientos de pacientes con enfermedades de alto costo no reciben sus tratamientos pese a tener órdenes autorizadas.

Nueva EPS: la entidad más grande del país, intervenida por el Gobierno, sigue en el ojo del huracán por fallas en el suministro.

Barreras de acceso: el aumento de tutelas y quejas formales por demoras en atención especializada ha sido sostenido en el último año.

Finalmente, el jefe de Estado anunció que no usará recursos públicos para tapar “huecos” de deudas privadas de las EPS y lanzó dos pullas:

Reforma a la salud: convocó a una movilización nacional en marzo para presionar al Congreso para que apruebe su proyecto de ley.

Denuncias de corrupción: habilitó un correo electrónico para que proveedores y ciudadanos reporten directamente a su despacho cualquier “torcido” en el manejo de los recursos.

