Varias personas aseguraron haber sido víctimas de una presunta red de estafa que operaría bajo la fachada de asesorías espirituales y proyectos de inversión. De acuerdo con una investigación conocida por Bajo Sospecha, de Pulzo, hombres que se presentan como ‘coach’ de vida e inversionistas habrían aprovechado la confianza de sus clientes para apropiarse de altas sumas de dinero.

(Lea también: ¿Ofertas engañosas de empleo en la Fiscalía? Alerta por convocatoria falsa que circula en redes sociales)

Uno de los señalados es Moisés Furman, quien, según las denuncias, se ganaba la confianza de las personas a través de cursos y acompañamientos personales. Posteriormente, les presentaba a Junior Bejarano, quien se identificaba como inversionista en ‘trading’ y prometía altos rendimientos.

Juan Franco, una de las víctimas que habló con este medio, relató que él y su esposa invirtieron cerca de 500 millones de pesos tras recibir la recomendación directa de Furman y es quién señala a estos hombres de estafar.

“Nosotros confiamos en ese hombre (Junior) porque Moisés, que se había convertido en un amigo, como un papá, nos lo recomendó, nos dijo que con él íbamos a tener un buen rendimiento y confiamos (…) Le dimos los ahorros de toda una vida, nuestro patrimonio”, afirmó Juan al pódcast.

Según su testimonio, durante los primeros meses recibieron supuestas utilidades, pero luego los pagos se detuvieron. Ante los reclamos, inicialmente les habrían indicado que el dinero se había perdido; posteriormente, Bejarano supuestamente les confesó que lo habría usado sin autorización en un proyecto personal, violando el contrato firmado.

“Cuando dejó de darnos los rendimientos nos preocupamos, pero nos daba excusas y excusas. Luego lo enfrentamos y terminó confesándonos que había usado nuestro dinero para comprar unos lotes e invertir en un proyecto propio”, aseguró.

Más víctimas y mismo modus operandi

Tras hacer pública la situación, otras personas se contactaron con los denunciantes y descubrieron que habría al menos cerca de 20 afectados, incluidos adultos mayores que habrían perdido todos sus ahorros.

Otra de las víctimas explicó que el esquema se repetía: primero se generaba cercanía a través de cursos y discursos motivacionales; después, se ofrecían inversiones con promesas de alta rentabilidad.

“Usan esa falsa espiritualidad para engañar. Se muestran como personas correctas, de Dios, que buscan ayudar, pero no es así”, manifestó otro afectado, cuya identidad se mantiene en reserva.

Los denunciantes también aseguran que familiares del presunto inversionista (Junior) habrían prestado sus nombres y cuentas bancarias para recibir el dinero. Incluso, sostienen que algunos habrían adquirido vehículos de alta gama y locales comerciales recientemente.

“La mamá es la que más lo defiende. Sus hermanos y su papá también se prestan para recibir el dinero de las víctimas. De un momento a otro tienen camionetas y carros de lujo cuando no tendrían la capacidad económica para adquirirlos”, señaló Juan.

(Vea también: La estafa con supuesta cooperativa que movió $ 16.000 millones y dejó más de 120 víctimas en Bogotá)

Contra Junior Bejarano ya existirían varias denuncias por estafa. Sin embargo, no todas las víctimas han iniciado acciones legales, pues algunas aún guardan la esperanza de recuperar su dinero.

“Queremos que la gente no siga cayendo en esta estafa y que las autoridades hagan justicia. Este hombre lleva más de ocho años estafando y robando. Se aprovechan de la gente que quiere salir adelante”, dijo Juan.

Entretanto, las víctimas piden mayor vigilancia frente a ofertas de inversión que prometen altos rendimientos sin respaldo verificable.

La investigación completa de este caso de estafas en Bogotá será publicado por Bajo Sospecha. Espérelo próximamente.

