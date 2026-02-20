Lo que durante años se vendió como una oportunidad segura de inversión terminó convertido en un presunto escándalo financiero que hoy tiene a decenas de familias al borde del colapso económico. El modelo ofrecía rendimientos llamativos y respaldo de una cooperativa del sector transporte en Bogotá, argumentos que convencieron a muchos de entregar sus ahorros.

Sigue a PULZO en Discover

El Tiempo reveló que el esquema se movía principalmente entre familiares y conocidos, bajo la promesa de utilidades que oscilaban entre el 4 % y el 10 % en pocos meses. La oferta parecía exclusiva y confiable, pues quien la promovía se presentaba como directivo administrativo vinculado a la Cooperativa Transportadora Bogotá-Kennedy Taxis Colectivos, lo que daba tranquilidad a los inversionistas.

(Vea también: Exponen “terminalito” ilegal en Bogotá: flotas recogerían pasajeros y encomiendas en plena vía)

Cómo operaba el supuesto modelo de inversión que terminó ser estafa en Bogotá

Según el medio citado, cada aporte estaba acompañado de contratos con membretes, números consecutivos y cláusulas que prometían la devolución del capital en seis meses. Ese soporte documental reforzó la percepción de legalidad. Además, los primeros pagos se cumplieron sin retrasos, un detalle clave que impulsó a muchos a aumentar sus montos y a invitar a más personas.

Lee También

Sin embargo, los recursos no ingresaban a cuentas institucionales sino a cuentas personales del señalado intermediario. Él aseguraba que luego reportaba esos movimientos a la cooperativa y que el dinero participaba en una supuesta “bolsa de apalancamiento” vinculada a contratos de capacitación y suministros para transportadores.

(Vea también: Persona que estuvo en el Bronx de Bogotá vuelve a hablar del cocodrilo: ¿era un mito?)

El Tiempo señaló que el punto de quiebre llegó a finales de 2025, cuando la cooperativa anunció una auditoría interna y solicitó a los inversionistas justificar el origen de sus recursos. Poco después, los pagos dejaron de llegar. La incertidumbre se extendió rápidamente y los reclamos empezaron a multiplicarse.

Extraña desaparición y miles de millones perdidos en modelo de estafa

En medio de la tensión, el principal promotor del negocio dejó de responder y su familia informó sobre su presunta desaparición, hecho que incrementó el desconcierto entre quienes reclamaban su dinero. Aunque más tarde se indicó que estaba con vida y que se presentaría ante las autoridades, las víctimas aseguran que no existe claridad sobre su situación jurídica ni sobre el paradero de los recursos.

La Cámara de Comercio de Bogotá certificó que la Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy Ltda. figura oficialmente liquidada desde 2023, un dato que cayó como balde de agua fría entre los inversionistas que creían contar con respaldo institucional vigente.

Según dijo al medio citado el abogado de una de las víctimas, el número de afectados podría superar las 120 personas y el capital comprometido rondaría los 16.000 millones de pesos. Solo en un círculo cercano a uno de los denunciantes, cerca de 20 familias habrían perdido alrededor de 4.400 millones.

Lee También

El jurista explicó a que los hechos podrían encuadrarse como estafa masiva y captación habitual de dineros, debido al volumen de personas y al monto involucrado. También sostuvo que el esquema se habría apoyado en documentos que inducían a error sobre la legalidad de la inversión.

Hoy, varias víctimas aseguran vivir con miedo, han recibido amenazas y piden protección institucional. Mientras avanzan las denuncias ante la Fiscalía, el caso apenas empieza a esclarecerse y el alcance total de las pérdidas todavía es incierto.

* Pulzo.com se escribe con Z