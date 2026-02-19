Ella explicó que la llamaron desde una supuesta línea de atención del banco Davivienda y que allí comenzó la tensión.

“Me entró una llamada de un número que se me hacía conocido. Contesté y me hablaron con mi nombre completo, la tarjeta de crédito con los últimos dos dígitos, con todo. Me decían que no les diera códigos ni nada más, como si fueran los del banco de verdad. Me dijeron que estaban intentando hacer compras en Falabella y yo estaba en mi casa con teletrabajo”, relató en Blu Radio.

“Casi dos horas me tuvieron ahí. Me dicen en un punto que hay que proteger el saldo, que no le diga a nadie. Que hay que proteger el saldo y que eso tenía que hacerse en una cuenta de ahorros. Me insistían y me envolvían”, agregó.

“Intentamos abrir la cuenta y me pedían los pantallazos por WhatsApp. Lo tienen muy bien diseñado todo, falsean todo. Cuando me empiezan a hablar de la Superintendencia Financiera ahí empecé a dudar. Me decían que mandara la plata a un bolsillo de seguridad, pero me pasan el número y era de una cuenta de ahorros de otra persona. Colgué y llamé a Davivienda y me dijeron que era una estafa”, resaltó.

La periodista añadió que los estafadores estaban bien entrenados y que su voz y sus palabras eran muy parecidas a las de los asesores telefónicos de los bancos.

Qué dijo Davivienda sobre este intento de estafa

El banco le dijo a Blu Radio que sobre el caso puntual no hay un pronunciamiento oficial, pero que hace un llamado a la alerta a sus clientes. Las entidades siempre reiteran que jamás van a pedir mandar plata a otra cuenta ni a bolsillos por supuestas razones de seguridad.

Si recibe una llamada o mensaje en el que le hablan de movimientos sospechosos, mantenga la calma y no entregue información personal, claves, códigos de verificación ni pantallazos.

Los bancos nunca piden trasladar el dinero a “cuentas seguras”, “bolsillos de protección” ni a cuentas de terceros. Si le generan presión, urgencia o le piden que no cuente nada, es una señal de alerta. Cuelgue inmediatamente y comuníquese usted mismo con la entidad a través de los canales oficiales que aparecen en la página web o en el reverso de su tarjeta.

También es clave no confiar en números que parecen del banco, pues pueden ser suplantados. No abra enlaces sospechosos enviados por WhatsApp o SMS y active las notificaciones de movimientos en su aplicación bancaria para detectar cualquier operación inusual.

Si tiene dudas, bloquee preventivamente sus productos y reporte el caso de inmediato. La mejor defensa es desconfiar de cualquier solicitud de dinero o información sensible que llegue por teléfono o mensajería.

