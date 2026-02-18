La aplicación de mensajería WhatsApp anunció que, a partir de finales de febrero de 2026, dejará de ser compatible con varios modelos de celulares Android que utilizan versiones antiguas del sistema operativo. Esta decisión afectará a miles de usuarios que, si no cambian de dispositivo, ya no podrán enviar ni recibir mensajes, fotos, audios o videos a través de la plataforma.

Según explicó Meta, empresa propietaria de WhatsApp, la medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de la aplicación. Con el paso del tiempo, los teléfonos más antiguos dejan de cumplir con los requisitos técnicos necesarios para soportar nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.

WhatsApp, al igual que otras aplicaciones populares, introduce de forma constante mejoras relacionadas con el cifrado, la privacidad y el rendimiento. Sin embargo, estas herramientas no pueden ejecutarse correctamente en sistemas operativos desactualizados, lo que representa riesgos tanto para los usuarios como para la propia plataforma.

¿Qué versiones de Android dejarán de ser compatibles con WhatsApp?

Los dispositivos afectados serán aquellos que no puedan actualizarse a versiones más recientes de Android. En concreto, WhatsApp dejará de funcionar en celulares que operen con:

Android 5.0 (Lollipop) o inferior

Android 4.4 (KitKat)

Android 4.3, 4.2 y 4.1 (Jelly Bean)

Versiones anteriores lanzadas hace más de 12 años

Estos sistemas operativos presentan limitaciones estructurales que impiden integrar de forma adecuada los estándares modernos de seguridad y cifrado que hoy exige la aplicación de mensajería.

De acuerdo con la información oficial, a partir del 28 de febrero de 2026, los usuarios empezarán a notar fallas como mensajes de error al iniciar sesión, imposibilidad para enviar textos o recibir contenido multimedia, e incluso el bloqueo total de la ‘app’.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en febrero de 2026

Entre los modelos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp se encuentran varios teléfonos que fueron muy populares en su momento, pero que hoy ya no reciben actualizaciones del sistema operativo:

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (primera generación)

La lista podría ampliarse a otros dispositivos con características similares que no logren actualizar su versión de Android antes de la fecha límite.

WhatsApp recomienda a los usuarios que tengan alguno de estos modelos hacer una copia de seguridad de sus conversaciones y considerar la compra de un smartphone más reciente. En algunos casos, también se sugiere el uso de servicios de mensajería desde navegadores web, aunque esta opción no siempre es viable en equipos antiguos.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que WhatsApp deja de funcionar en celulares desactualizados. En años recientes, la aplicación también retiró soporte a modelos antiguos de iPhone y a otros sistemas operativos obsoletos, como parte de su estrategia para reforzar la protección de datos y la privacidad de los usuarios.

