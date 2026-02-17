Mientras que Gustavo Petro vive una preocupación por el PIB, Álvaro Uribe, uno de los miembros de la oposición, dejó a muchos atónitos con una inesperada referencia en Pitalito (Huila).

Al líder del Centro Democrático, le llevaron un burro durante un encuentro político que hizo en el mencionado municipio como parte de sus actividades de campaña electoral para el Congreso y las consultas interpartidistas.

Lo cierto es que no desaprovechó para sorprender con una curiosa presentación del asno, en la que incluso le puso una camiseta con los colores del Centro Democrático y hasta lo bautizó.

“Este es el burrito ‘Uribestias’, el burrito que trabaja todo el día, el burrito que carga el agua, que lleva la leche, lleva los niños al colegio, trae la leña y no se cansa, descansa un poquito”, afirmó en la primera parte de su explicación.

Lo insólito fue que, luego de esa explicación sobre el papel que representa el mencionado animal como símbolo, el expresidente recurrió a una inesperada comparación en la que mencionó a la precandidata Paloma Valencia.

“Así es el Centro Democrático. Paloma trabaja todo el día por Colombia, en ella tendrán una trabajadora de todas las horas por Colombia, queridos ‘uribestias'”, afirmó en medio de la particular descripción.

Uribe utilizó así uno de los términos con los que se refieren despectivamente sus detractores a quienes lo siguen en la política para exponer las cualidades de ese borrico como parte de su campaña electoral.

¿Cuándo son las próximas elecciones en Colombia?

Las próximas elecciones en Colombia se llevarán el domingo 8 de marzo de 2026 para renovar el Congreso de la República y la Presidencia. Esa fecha es la prevista para que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes, además de participar en las consultas interpartidistas.

Posteriormente, la primera vuelta de las elecciones presidenciales está programada para el domingo 31 de mayo de 2026. En esta jornada, los colombianos elegirán al sucesor del actual mandatario.

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, se hará una segunda vuelta electoral el domingo 21 de junio de 2026 entre los dos aspirantes con mayor votación.

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen su puesto de votación con antelación, ya que el periodo para la inscripción de cédulas suele cerrar meses antes de la contienda electoral, siguiendo los lineamientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las consultas interpartidistas en Colombia representan un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia, ya que permiten que la ciudadanía participe directamente en la selección de los candidatos presidenciales de las grandes coaliciones. Su importancia radica en que democratizan el proceso de elección interna, restando poder a las cúpulas directivas de los partidos y otorgándoselo a los votantes.

¿Quiénes son los candidatos de la Gran Consulta en Colombia?

Paloma Valencia.

Vicky Dávila.

Juan Manuel Galán.

David Luna.

Mauricio Cárdenas.

Juan Daniel Oviedo.

Aníbal Gaviria.

Juan Carlos Pinzón.

Enrique Peñalosa.

La consulta interpartidista de la coalición de centroderecha, que definirá al candidato presidencial único para las elecciones de 2026, se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

Esta fecha coincide con las elecciones legislativas para Congreso (Senado y Cámara), lo que busca maximizar la participación y el impacto de los votos. El mecanismo, impulsado por sectores opositores al gobierno actual, busca unificar fuerzas para competir con mayores posibilidades en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El ganador obtendrá el aval formal para representar a esta alianza en la contienda nacional. La Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral han avalado el proceso, que se enmarca en el calendario electoral oficial. Expertos destacan que, al realizarse simultáneamente con las legislativas, podría beneficiar a candidatos con maquinaria política y votos de opinión.

