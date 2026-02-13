Un nuevo choque político se abrió en el escenario electoral luego de que el exdirector de la Policía Nacional y exvicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, lanzara una crítica directa contra el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Vendrán cosas peores”: De la Espriella responde a queja disciplinaria de David Murcia)

En entrevista con Caracol Radio, Naranjo cuestionó la trayectoria profesional del abogado y marcó una distancia tajante:

La declaración desató una respuesta inmediata por parte de De la Espriella, quien utilizó sus redes sociales para contestar con dureza y defender el ejercicio de la abogacía penal.

“Señor General Naranjo, me cuesta responder a sus ataques. Respeto y quiero profundamente la institución de la que usted fue director, pero lamento sus prejuicios frente a los abogados penalistas. Sin defensa jurídica no hay debido proceso. Ningún procedimiento se sostiene”, escribió el precandidato.

En su mensaje, también hizo referencia a cuestionamientos que en el pasado han rodeado a Naranjo y elevó el tono del intercambio político:

“Y me imagino, General, que cuando el Chapo Guzmán lo acusó de sobornos o cuando lo señalaron de ser socio del coronel Danilo González, alias ‘Jabón’, lo primero que pensó fue: puede llamar a un abogado. Tampoco creo que haya combatido siempre el crimen, teniendo en cuenta que el gobierno del que usted fue vicepresidente arrodilló al Estado frente al narcoterrorismo, en un falso proceso de paz, para entregarle en el Congreso”.

El mensaje cerró con una frase de corte político y simbólico:

“Entiendo que al atacarme cumple con una misión de la vieja política, de la casa de siempre, pero sepa que la alianza más importante ya la hice con Dios y el pueblo colombiano, y nada evitará el triunfo del tigre y su manada”.

Caricatura sobre Abelardo de la Espriella

En medio de la controversia, en redes sociales comenzó a circular un video recreado con inteligencia artificial en el que aparece un tigre narrando el mensaje atribuido a De la Espriella.

Sin embargo, ese contenido no figura en ninguna de las cuentas oficiales del precandidato, por lo que no sería una publicación oficial de su campaña.

* Pulzo.com se escribe con Z