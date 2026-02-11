El expresidente Álvaro Uribe visitó un restaurante para reunirse con emprendedores y promover la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia. En el encuentro, el exmandatario escuchó inquietudes del sector gastronómico y expuso lo que, desde su partido, sería una salida para enfrentar el aumento del salario mínimo sin afectar el empleo.

Uribe aseguró que la propuesta de Valencia apunta a aliviar la carga tributaria de los pequeños y medianos empresarios. “Para que no tengan que reducir personal, para conservar todos estos empleos y al mismo tiempo hacer respetar el nuevo salario, la solución de Paloma es: a todos estos emprendedores, bajarles los impuestos. Buen salario al trabajador, menos impuestos al emprendedor”, afirmó.

Álvaro Uribe sostuvo que la combinación de mejores ingresos para los trabajadores y menos impuestos para quienes generan empleo permitiría mantener la estabilidad de los negocios y evitar despidos en sectores sensibles como el de restaurantes y comercio.

La propuesta aparece en medio del incremento que tuvo el salario mínimo este 2026 y que, según Fedesarrollo, provocaría un alza de despidos en el país. “Podría generar una pérdida de hasta 600.000 empleos formales”, dicen desde el centro de pensamiento.

No echen trabajadores, Paloma bajará impuestos a emprendedores. pic.twitter.com/I3PsuhvVlA — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 11, 2026

¿Qué dicen los demás candidatos sobre el salario mínimo y el empleo?

A la propuesta de Valencia ya se han sumado otros candidatos como Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, quienes también aseguran que una salida para evitar el desempleo es aliviar las cargas tributarias a los empresarios.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo, quien también está en la carrera presidencial, se ha ido más por el lado de proponer que más personas se ubiquen en empleos formales. “Nuestro compromiso en esa concertación salarial de finales de 2026 es tener un paquete de medidas para que más personas se ganen el salario mínimo, con una meta al final de nuestro de Gobierno de 3 de cada 10 personas ocupadas devengándolo”, aseguró en un reciente debate en Noticias Caracol.

