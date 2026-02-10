Se llevó a cabo un nuevo debate de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en Noticias Caracol. En este, estuvieron presentes algunos integrantes de la La Gran Consulta, la colectividad que representará a la centro-derecha en los comicios del 8 de marzo.

Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria hicieron parte del debate para presentar sus propuestas. Sin embargo, los reflectores se los quedó la periodista, pues utilizó una de las preguntas para atacar directamente a Iván Cepeda. María Alejandra Villamizar, periodista de Noticias Caracol, le interrogó sobre qué representaba dentro de la consulta.

“Yo represento a las mujeres colombianas trabajadoras, a las mamás, a la mujer de pueblo que nació con el futuro en pronóstico reservado, pero que pudo salir adelante con trabajo, con esfuerzo y amor de la familia. Represento a millones de colombianos que nos ven a esta hora y están saliendo a trabajar. Represento a los que saben que hay que recuperar los valores y la familia y represento todo lo que significa garantías para Colombia”, dijo a las cámaras.

🚨🚨🚨Ya estoy en vivo en el debate de la Gran Consulta por Colombia en @NoticiasCaracol @CaracolTV #YoVotoLaGranConsultahttps://t.co/aM4EKMLHyv — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 10, 2026

Posteriormente, sorprendió al panel con una pancarta con la cara de Iván Cepeda. Allí está escrito en la parte de arriba “peligro” y, en la parte de abajo, dice “ni un voto por Iván Cepeda”.

Mientras la sostenía dijo, en tono elevado, que lo llevó “esto porque yo represento todo lo contrario a Iván Cepeda que es un peligro para Colombia, la peor amenaza para Colombia. Yo les digo ni un voto por Cepeda. Aquí en La Gran Consulta hay una gran posibilidad, hay 9 personas decentes y firmes conocedoras de Colombia. Les pido que bajo ninguna circunstancia voten por Iván Cepeda. Vamos a hacer de Colombia un país que cuide la libertad, la democracia, la decencia la firmeza vamos por la victoria el 8 de marzo, ni un voto por Cepeda”.

