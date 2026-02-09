La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó el inicio de las jornadas de capacitación para los jurados de votación que participarán en las elecciones legislativas de 2026. En Bogotá, las sesiones comenzarán el próximo 9 de febrero y, posteriormente, se desarrollarán de manera progresiva en el resto del país.

De acuerdo con el ente electoral, las capacitaciones se llevarán a cabo en cuatro franjas horarias:

8:00 a 10:00 a. m.

10:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

2:00 a 4:00 p. m.

4:00 a 6:00 p. m.

Cada jurado será citado en un horario específico, el cual será informado previamente por los canales oficiales como la página web de la Registraduría (ingrese en este enlace) .

Para estos comicios, la Registraduría designó un total de 862.392 jurados de votación, de los cuales 730.279 son principales y 132.113 corresponden a remanentes. La selección se hizo a partir de postulaciones de entidades públicas y privadas, organizaciones políticas, la fuerza pública e instituciones educativas.

Del total de jurados, 331.005 son empleados del sector privado, 277.620 estudiantes, 129.417 funcionarios públicos, 101.506 docentes y 22.844 simpatizantes de organizaciones políticas.

Cabe recordar que quienes ejerzan como jurados el próximo 8 de marzo tendrán derecho a un día de descanso remunerado, que podrá tomarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

¿Cuál es el horario de un jurado de votación en 2026?

De cara a las elecciones de 2026, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó cuál será el horario que deberán cumplir los ciudadanos designados como jurados de votación en Colombia.

Según la entidad, los jurados deberán presentarse en el puesto de votación asignado desde las 7:00 a. m., hora en la que inicia la instalación de las mesas y la preparación del material electoral necesario para la jornada. La asistencia puntual es obligatoria y hace parte de las responsabilidades asignadas a quienes cumplen esta función.

El tiempo de permanencia en el puesto de votación no está definido por una hora específica de salida. Los jurados solo podrán retirarse una vez haya finalizado el escrutinio de la mesa correspondiente y se haya realizado la entrega formal del material electoral. Esto incluye el sobre de claveros con los votos, todos los formularios debidamente diligenciados y la entrega al delegado de la Registraduría, quien deberá devolver los formularios E-17 y E-18 como constancia del cierre del proceso.