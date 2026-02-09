¿Qué pasa si soy jurado de votación y no voy en 2026?
Como ocurre en cada jornada electoral en Colombia, miles de ciudadanos son designados como jurados de votación, una obligación de carácter transitorio que busca garantizar el normal desarrollo de los comicios. Sin embargo, no asistir a cumplir esta función en las elecciones de 2026 puede acarrear sanciones legales, según lo establece la normativa vigente.
De acuerdo con la ley, quienes sean notificados como jurados y no se presenten sin una justificación válida, o abandonen su puesto durante la jornada electoral, incurren en faltas sancionables. En el caso de los servidores públicos, la consecuencia puede ser la pérdida del empleo, mientras que los trabajadores del sector privado podrían enfrentar una multa de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las autoridades electorales recuerdan que solo causas debidamente comprobadas —como problemas de salud, fuerza mayor o situaciones previstas en la ley— eximen de esta responsabilidad. Por ello, recomiendan a los ciudadanos consultar oportunamente su designación y, de ser necesario, tramitar las excusas dentro de los plazos establecidos.
